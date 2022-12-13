بحضور حفيدته.. نجوم الفن المصري في احتفالية الملك فاروق في أوبرا دبي (صور)

أقيمت احتفالية خاصة بمسرح أوبرا دبي بعنوان” احتفالية الملك فاروق “، وكرم خلالها بعض الفنانين المصريين أبرزهم لبلبة وصفية العمري وسوسن بدر وسميحة أيوب تقديرا لمشوارهن الفني الطويل .
وكان برفقة الفنانيين الإعلامية بوسي شلبي التي انفردت بلقاءات حصرية معهم عن التكريم والاحتفالية الخاصة التي أقيمت بدبي الشقيقة .
وقامت بوسي شلبي اليوم الثلاثاء؟، بنشر صور من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي بانستجرام، وظهرت فيها حفيدة الملك فاروق أيضا
وحرص جميع الفنانات المكرمات على التقاط صور تذكارية بجانب صورة للملك فاروق في هذه الاحتفالية .