سيـــاســة

بحضور حفتر ورئيس مجلس النواب.. السيسي يعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي.
هيثم سمير 3:59 م, السبت, 6 يونيو 20 3:59 م, السبت, 6 يونيو 20

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يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي.

وتمثلت بنود المبادرة فيما يلي:
• إعلان وقف إطلاق النار بداية من يوم 8 يونيو 2020
• إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية
• تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها
• استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف
• تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة
• الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها في توزيع الموارد الليبية على المواطنين
• اعتماد إعلان دستوري يمثل استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيًّا وانتخابيًّا

الرئيس السيسي يعلن إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية

الرئيس #السيسي يعلن إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع القائد العام للجيش الوطني الليبي ورئيس مجلس النواب الليبيبنود المبادرة:• إعلان وقف إطلاق النار بداية من يوم 8 يونيو 2020• إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية• تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها• استكمال أعمال اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف• تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة• الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من أداء أدوارها في توزيع الموارد الليبية على المواطنين• اعتماد إعلان دستوري يمثل استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا⭕️ الرئيس #السيسي خلال المؤتمر الصحفي: نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار للبحث عن حل عسكري للأزمة- استقرار #ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار #مصر- مصر ترفض كل أشكال التصعيد في ليبيا التي من شأنها تعقيد الأزمة وتنذر بعواقب وخيمة- مصر تتابع عن كثب بالتنسيق مع الأشقاء في ليبيا كافة التطورات الميدانية هناك #أ_ش_أ | #MENAGepostet von ‎وكالة أنباء الشرق الأوسط‎ am Samstag, 6. Juni 2020

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بقلم هيثم سمير

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