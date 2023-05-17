بحضور تاريخى للجمعية العمومية.. قائمة الدكتور محمد خميس شعبان تفوز بتشكيل مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر (صور)

فازت قائمة الدكتور محمد خميس شعبان ” تواصل الأجيال” فى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور تاريخى للجمعية العمومية.

وعقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر جمعيتها العمومية العادية صباح اليوم الأربعاء بمقرها الجديد على المحور المركزى وتم عرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات كما برئت الجمعية العمومية الذمة المالية لمجلس الإدارة السابق قبل إجراء الانتخابات مباشرة.

وضم مجلس الإدارة الجديد كلاً من الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور وائل الخولى والمهندس مصطفى عبيد ومحمود برعى وحسام برناسوس وأسامة العرقسوسى وسرور الصباحى وعبير عصام ومصطفى التونى ورومون عطالله وأحمد راشد وطارق الجيوشى وأحمد داوود ورأفت الخياط وعمر الصعيدى.



أكد الدكتور محمد خميس شعبان عقب فوزه بدورة جديدة بمجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بأنه يسعى لاستكمال إنجازات الجمعية وسرعة الانتهاء من المشروعات الهامة أبرزها مشروع ال 150 فدان والإنتهاء من تشطيبات المقر الجديد للجمعية.

ويُخطط مجلس الإدارة الجديد لبحث حلول غير تقليدية لتنمية موارد الجمعية وخطة تطوير شاملة للموارد البشرية لتواكب العصر التكنولوجى الجديد.

يذكر أن الدكتور محمد خميس شعبان فاز بمنصب الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لدورة جديدة خلال الانتخابات التي أجراها الاتحاد مطلع الإسبوع الجارى وأسفرت عن انتخاب الدكتور محرم هلال رئيسا للاتحاد والدكتور أسامة حفيلة نائبا له والدكتور صبحى نصر أمينا للصندوق، بالإضافة إلى انضمام عبير عصام عضواً بمجلس إدارة الاتحاد.

من ناحية أخرى قدم الدكتور محمد خميس شعبان كل الشكر والتقدير لمجلس الإدارة واللجان التنفيذية على رأسها لجنة تنفيذ المقر الجديد ولجنة مشروع ال 150 فدان وجهود الجهاز الإدارى للجمعية فى الحصول على شهادة الأيزو كأول جمعية مستثمرين تحصل عليها.