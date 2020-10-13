بحضور المفوضية الأوروبية.. البيئة تضع حجر أساس المحطتين الوسيطتين بأسيوط

نظم البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظات الأربعة (اسيوط / قنا / الغربية / كفر الشيخ ) بمحافظة اسيوط اصطفافا للمعدات المدعومة من البرنامج لتحسين منظومة جمع ونقل المخلفات بالمحافظة.

النهوض بمنظومة المخلفات في اسيوط

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ اسيوط وسفيرى كل من المفوضية الأوروبى ودولة ألمانيا الإتحادية والوفد المرافق لهما وكذا شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى، وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون السويسرية وذلك خلال الزيارة الرسمية للسفراء الى المحافظة للوقوف على جهود البرنامج الوطنى من مشروعات للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات.

ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات وبالتعاون مع شركاء التنمية لدعم وتحسين منظومة المخلفات بمحافظة اسيوط.

وكذلك إعداد المخطط الإستراتيجى لإدارة المخلفات الصلبة لتحديد اولويات المشروعات المطلوب تنفيذها ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج بالمحافظة متمثلة فى انشاء محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية بالإضافة الى المعدات اللازمة لأداء خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم من خلال البرنامج دعم محافظة اسيوط بـ96 مليون جنيه للنهوض بمنظومة المخلفات بالمحافظة ممثلة في 35 معدة لتحسين عمليات الجمع والنقل ما بين شاحنات ومقطورات ذاتية الكبس ولوادر إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومنها 4 محطات وسيطة بمراكز (ديروط وابوتيج وأبنوب ومنفلوط).

وتنفيذ مصنع تدوير مخلفات ومدفن صحى بأسيوط بالإضافة الى بناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمنظومة وللجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المخلفات بالمحافظة .

وأضافت فؤاد أنه تم في إطار المشاركة المجتمعية تنفيذ عدد من النماذج التجريبية بالمحافظة تتمثل فى 60 مشروعا لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها لتخدم فيما يقرب من 30 ألف أسرة بالعديد من المراكز والقرى منها قرية التتالية وقزازة والبورة ومنقباد وغيرها عن طريق الدعم الفنى والدعم بالمعدات ( التريسيكلات ) للجمعيات الأهلية التى تتولى جمع المخلفات.

تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع

تم خلال الزيارة عقد لقاء بممثلى البرنامج الوطنى ووحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لإستعراض مشروعات البرنامج كما شملت الزيارة وضع حجر اساس المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وابو تيج بحضور ممثلى شركاء التنمية تمهيدا لإستكمال اعمال الإنشاء بكل منهما وذلك بطاقة تصميمية 160 طن/يوميا وجارى التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

حملة شارع أخضر

كما تضمنت الزيارة تنفيذ حملة شارع أخضر بمشاركة العديد من الشباب والجمعيات الأهلية ضمن المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئى والتى اطلقتها وزارة البيئة وتضمنت الحملة اعمال نظافة وتشجير لأحد احياء مدينة اسيوط وتم تقديم الدعم للحملة من خلال البرنامج الوطنى بتوزيع 60 حاوية فصل على المحال والمطاعم وزراعة 100 شجرة مثمرة.

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة .

وزيرة البيئة توجه الشكر للمؤسسات الدولية لدعم برامج التنمية

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية ومن اهمها الإتحاد الأوربى ووكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية بما يدعم اسس الجوار والتعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.