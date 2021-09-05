ثقافة وفنون

بحضور المحافظ ووزيرة الثقافة… فرقة رضا تعرض أشهر استعراضاتها في بورسعيد

بفعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية
أماني العزازي 1:22 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 1:22 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تواصلت فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لليوم الثانى على التوالى خلال شهر سبتمبر ، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مساء الأحد عرضا فنيا لفرقة رضا الاستعراضية ، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد.

يأتي العرض ضمن الفعاليات الثقافية التى تقام ببورسعيد على مدار العام الحالى ، و تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل أعضاء مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وقيادات وزارة الثقافة.

اقرأ أيضا  معرض للكتاب وعروض شعبية فى احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.. اليوم

وأشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة رضا ، حيث تناول العرض الفنى مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شهر سبتمبر يذخر بالعديد من الفعاليات المتنوعة ، وسيتم افتتاح معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية اعدته دار الكتب والوثائق القومية ، غدا الأثنين ، بالإضافة إلى انتقال السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر .

اقرأ أيضا  «رامي صبري وحاتم فهمي وإيساف».. مطربون يعودون للساحة الفنية بعد غياب

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية ، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.

اقرأ أيضا  مجد القاسم ينتهي من «كده فل» في ألبومه الجديد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

حكاية «غالية» يبدأ اليوم على «سي بي سي».. المسلسل يناقش قضايا نسائية بشكل اجتماعى

رحاب صبحي 8:28 م, السبت, 4 سبتمبر 21

موسيقيون : زيادة المعاش 10% خطوة لن تفيد أعضاء النقابة

أحمد حمدي 1:06 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

الشاعر رمضان محمد : أتعاون مع إيساف في أغنية جديدة

أحمد حمدي 12:56 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

مهرجان الإسكندرية السينمائي في أعين النقاد قبل انطلاق دورته الـ 37

أحمد حمدي 12:42 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

حسن شاكوش يوجه السباب للبحراوي ردا عليه ونقابة الموسيقيين تقرر إيقافهما

أحمد حمدي 12:27 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

نقاد عن الراحل ماهر سليم : كان مهتما بعمله الفني وقدم تاريخا فنيا طويلا

أحمد حمدي 12:20 ص, السبت, 4 سبتمبر 21