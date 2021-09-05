بحضور المحافظ ووزيرة الثقافة… فرقة رضا تعرض أشهر استعراضاتها في بورسعيد

تواصلت فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لليوم الثانى على التوالى خلال شهر سبتمبر ، حيث شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مساء الأحد عرضا فنيا لفرقة رضا الاستعراضية ، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد.

يأتي العرض ضمن الفعاليات الثقافية التى تقام ببورسعيد على مدار العام الحالى ، و تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الحفل أعضاء مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وقيادات وزارة الثقافة.

وأشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة رضا ، حيث تناول العرض الفنى مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شهر سبتمبر يذخر بالعديد من الفعاليات المتنوعة ، وسيتم افتتاح معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية اعدته دار الكتب والوثائق القومية ، غدا الأثنين ، بالإضافة إلى انتقال السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر .

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية ، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية .

يذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وتم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدى لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.