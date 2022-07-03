بحضور السيسي.. وزير النقل يستعرض عوائد القطار الكهربائي الخفيف LRT

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية.

يبلغ طول مشروع القطار الكهربائي الخفيف 103 كم وبعدد 19 محطة ، وسينقل حوالي مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة.



وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.

الشركات المصرية لعبت دورا محوريا في المشروع

تنفيذ المشروع يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطارا كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عمل صناعي.

تتنوع بين 7 كوبري مسار، و3 نفق مسار و4 كوبري سيارات، إضافة إلى 1 نفق سيارات.

المدن العمرانية الجديدة أول المستفيدين

يستهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف، خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية.

وبداية من الغد سيتم التشغيل الفعلي لجمهور الركاب للقطار الكهربائي الخفيف lRT.

1.7 مليار جنيه سنويا وفرة في الوقود

المشروع يحقق وفرة في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً، ويتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية.

كما يتبادل خدمة النقل مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

تفاصيل أكبر محطة في الشرق الأوسط

وفيما يتعلق بمحطة عدلي منصور أشار الوزير إلى أن إجمالي مساحة المحطة يبلغ 30 فدانا ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل.

تضم وسائل النقل، «القطار الكهربائي الخفيف، والخط الثالث لمترو الأنفاق، وخط سكة حديد القاهرة – السويس، إضافة إلى محطة السوبر جيت.



والأتوبيس الترددي عدلي منصور – مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور .

كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة على مساحة 4,5 فدان.

ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة على مساحة 1,5 فدان.

ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 أفدنة وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر.

بزنس للمستقبل

ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة 6,5 فدان ويشمل دور بدروم ( جراج ) سعة 600 سيارة وعدد 2 دور تجاري.

محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 مترا.

تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 مترا و3 محطات أسفل التغطية:(محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق – محطة القطار الكهربائي LRT – محطة سكة حديد القاهرة/السويس.

وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي ومحطة المترو مباشرة و الكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي.

ومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2..

خطة توسعية شبكة مترو الأنفاق في القاهرة

وعرض الوزير أمام الرئيس شبكة خطوط مترو الأنفاق وتشمل الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج الجديدة ) والذي يبلغ طوله 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يومياً.

وتم بدء التشغيل عام 1989، والخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة وينقل 1.4 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

الخط الثالث ( عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة وينقل 1.5 مليون راكب يومياً حيث تم بدء التشغيل عام 2012.

والمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – روض الفرج / جامعة القاهرة ) يبلغ طولها 17.7 كم وبعدد 15 محطة (8 نفقية – 5 علوية – 2 سطحية.

وستنقل 500 ألف راكب يومياً تم تنفيذه على أربع مراحل المرحلة الأولى بطول 4 كم وبعدد 4 محطات نفقية والمرحلة الثانية بطول 6.6 كم وبعدد 6 محطات ( 1 نفقية و4 علوية و1 سطحية) والمرحلة الثالثة بطول 7.1 كم وبعدد 5 محطات (3 نفقية و 1 سطحية و 1 علوية).



وأضاف وزير النقل أن الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر حي الأشجار – القاهرة الجديدة الرحاب) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة، وسينقل حوالي 1.5 مليون راكب يومياً.

الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة وسينقل حوالي 2 مليون راكب يومياً

وأكد وزير النقل أنه جار تطوير خط سكة حديد القاهرة – السويس ثاني أقدم خط سكة حديد في مصر الذي تم إنشاؤه عام 1858 بطول 126 كم.

وتم اختصار بداية الخط لتكون من محطة عدلي منصور التبادلية بدلا من عين شمس ذات الكثافة السكانية العالية وتطوير الطريق في المسافة من عين شمس حتى عدلي منصور.