بحضور السيسي.. تفاصيل حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022 (صور)

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية الشرطة -اليوم الإثنين- خلال احتفالية أقيمت داخل أكاديمية الشرطة، أدى خلالها خريجي كلية الشرطة 2022، اليمين القانونية خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة.

وصدق اللواء محمود توفق وزير الداخلية، على منح خريجي كلية الشرطة 2022 درجة الليسانس في القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

كما وافق على منح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وقدم حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، التحية إلى الشهداء، وكتب خريجو كلية الشرطة بأجسادهم: “أرواح الشهداء.. نجوم مضيئة”.

وقال السيسي خلال الاحتفالية للطلاب: “بقولكم وبقول لنفسي والمسئولين مصر أمانة في رقبتنا كلنا، أمانها وسلامها كلنا في رقبتنا كلنا، دوركم مشهود ومنتظر من الناس كلها، ومصر كلها بتقدر دوركم ما دام يحترم إنسانية الناس، وإنفاذ القانون”.

وقدم خريجو وطلاب كلية الشرطة عرضًا بالدراجات الهوائية، وشكلوا من خلال هذا العروض علم مصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شارك عدد من طلاب كلية الشرطة، خلال حفل تخرج دفعة 2022، بحضور الرئيس السيسي، عروض القوة واللياقة البدنية التي تظهر قوة ودقة الطلاب في كلية الشرطة، إضافة إلى عروض الدفاع عن النفس المختلفة.

وشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022، عرض فيلم يستعرض تدريب طلاب وطالبات الكلية في المناطق المختلفة، من خلال اجتياز الموانع المائية والقدرة على الاستطلاع ورصد العناصر الإجرامية، ضمن فرقة عمليات الشرطة التي يحصلون عليها أثناء الدراسة بالكلية، والقدرة على القنص واستخدام مهارات الإخفاء والتموية، في التعامل مع العناصر الإجرامية.

وأدى خريجو أكاديمية الشرطة مراسم تسليم وتسلم القيادة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتب الطلاب بأجسادهم “شرطة عصرية.. أمة آبية”.