بحضور السيسي.. الداخلية تبدأ احتفالية عيد الشرطة الـ70 (صور)

بدأت وزارة الداخلية احتفالية عيد الشرطة الـ70 الذي تنظمها داخل مقر أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة ذكرى معركة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدًا.



واستقبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات الدولة والوزارة.

واستهلت الاحتفالية بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزف السلام الجمهوري، وأداء السلام الوطني.

وتحتفل الشرطة المصرية كل عام في 25 من يناير بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.