بحضور السفير الفرنسي .. افتتاح المركز الرئيسي لشركة شنايدر إلكتريك بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي الذي تم تجديده اليوم بالقاهرة الجديدة ، بحضور مارك باريتي، السفير الفرنسي بمصر ، بعد تسعة أشهر على فوز المبني بالجائزة الذهبية لنظام “LEED V4” كأفضل تصميم ذكي يحقق الاستدامة (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي) أحد أهم الجوائز الصادرة عن “مجلس المباني الخضراء الأمريكي” USGBC.

وقام مارك باريتي بجولة داخل مبني المقر ومركز الابتكار، يرافقه مسئولو شنايدر مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن مركز الابتكار الجديد سيحدث نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من استخدام تقنيات مستدامة تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا”.

ويُعد مركز الابتكار داخل مقر الشركة واحدًا من أهم مراكز الابتكار، وهو عبارة عن صالة عرض كبيرة يتم داخلها اختبار المنتجات والحلول التكنولوجية الخاصة بشركة شنايدر إلكتريك، ويمكن من خلالها تقديم تجربة واقعية لعالم الطاقة الجديد المدعوم من ابتكارات شنايدر إلكتريك، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر تمكين وتسهيل مهمة شنايدر إلكتريك في جعل الطاقة أكثر أمانًا وموثوقية وكفاءة واستدامة واتصالًا.

وأوضحت شنايدر في بيانها على مدي الأهمية التي يحققها مبني مقر الشركة باعتباره نموذجًا يمكن الاقتداء به في بناء أي مبني يرغب أصحابه في الحصول على تصميم ذكي يحقق الاستدامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مركز الابتكار بما يملكه من تقنيات تكنولوجية قادر علي منح العميل تجربة حقيقة لعالم الطاقة الجديد المدعوم بحلول شنايدر إلكتريك.

وقالت شاريز لي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شنايدر إلكتريك، أن بناء المقر تم وفقًا لمعايير المباني الخضراء الصحية، ذات الكفاءة العالية والفاعلية من حيث التكلفة، وذلك لأنه يضمن مناخًا أفضل أداءً من أجل سلامة الموظفين ورفاهيتهم.

وأضافت: “أن جزء من فلسفتنا المستمرة في الرفاهية تتمثل في بناء شركة ذات مسؤوليات مشتركة بيننا وبين قادتنا وموظفينا، على أن يشمل النظرة الشاملة للرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية، وذلك لتوليد أفضل أداء، وخلق بيئة عمل آمنة وموثوقة وجذابة.

وأشارت إلى استمرار عمليات الشركة المكثفة وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية وجهودنا المستمرة نحو الاستدامة، نخطط لمواصلة الاستثمار في منطقة مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، خاصة وأنه تعد واحدة من أكبر مناطق شنايدر إلكتريك من حيث التواجد وعدد الموظفين والمترددين علية من العملاء”.

وأوضحت شنايدر أن الكشف عن المقر الذي تم تجديده يمثل أحد أهم الخطوات لهذا العام، فمع كل الحلول الممكنة للتأكيد على أننا شركة ذات تأثير قادر علي إحداث فرق ورفع مستوى التزامات الاستدامة المستمرة لعام 2025″،مضيفاً لهذا السبب صنفت شركة Corporate Knights شنايدر إلكتريك على أنها الشركة الأكثر استدامة في العالم في تصنيفها العالمي 100 في عام 2021″