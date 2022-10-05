بحضور السفير البريطاني.. وزيرة البيئة تطلق المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة التمويل المناخى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ” COP 27″ عبر خاصية الفيديو كونفرنس، فى إطلاق المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة التمويل المناخى مع السفير البريطاني جاريث بايلى بالتعاون مع السفارة البريطانية والمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بإطلاق مبادرة تسريع وتيرة التمويل المناخى بالتعاون مع الجانب البريطانى كإحدى الآليات الهامة و الرئيسية لتنفيذ إجراءات التصدي لآثار التغيرات المناخية والتي يتم مناقشتها دائمًا بمؤتمرات المناخ وخاصة فى ظل التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة بمؤتمرى المناخ السادس والعشرين بجلاسكو والسابع والعشرين المزمع عقده بشرم الشيخ الشهر المقبل.

وشددت وزيرة البيئة على أن مؤتمر المناخ “cop 27” هو مؤتمر للتنفيذ وسيتم البناء على النجاحات و التعهدات السابقة بجلاسكو ، للوصول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع وهو ما سيتحقق بالتكاتف والتضامن الدولي كطريق وحيد لتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل حياة ومستقبل أفضل على كوكبنا.

وثمنت وزيرة البيئة الشراكة الناجحة والممتدة مع المملكة المتحدة والبناء على النجاحات التي حققتها بمؤتمر المناخ 26 ونحن بطريقنا إلى مؤتمر المناخ 27 والذى يفصلنا عنه ما يقرب من 30 يوما لوضع طموحات شعوب العالم أمام طاولة المفاوضات بمصر للتنفيذ واتخاذ قرارات من اجل الانسانية، مشيرة إلى أن مصر دائما ما تتبنى وتدعو للعمل و الشراكات على كافة المستويات من أجل حماية البيئة وتحقيق المصالح المشتركة للجميع على جميع المستويات.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم مضاعفة العمل في الأسابيع القليلة القادمة بجد أكبر من أجل تسريع وتيرة التمويل المناخي فالتمويل هو أساس وحجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، وهو أيضا سبيلنا لتوسيع نطاق الطموح، مشيرة إلى تناول هذا الملف خلال مؤتمر المناخ وربطه بالعديد من المحاور و منها التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية، وأيضا الأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى و مبعوث مؤتمر المناخ “cop27” تتواجد حاليا فى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في الاجتماعات التحضرية للمؤتمر والتى تعقد بالشراكة مع مصر، بصفتها دولة الرئيس للاتفاق على الرؤى والمبادئ الأساسية لعدد من الموضوعات ذات الأولوية في المؤتمر، ومن أهمها التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.