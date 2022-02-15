سيـــاســة

بحضور السفيرة مشيرة خطاب .. لجنة التضامن الاجتماعي بالشيوخ تناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ياسمين فواز 8:18 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 8:18 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها لكافة الشرائح في المجتمع، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدور الشباب في عهد القيادة السياسية الحالية.

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وأضافت «هلالي»، أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان هو اهتمام شامل، كما أن قضايا حقوق الإنسان فى مصر الآن تحظي باهتمام بالغ من الحكومة، مؤكدة أن استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير والضوابط الدولية والإقليمية الخاصة بالقضايا الحقوقية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، إلى أن الهدف الأول للاستراتيجية هو تطوير الإنسان المصري وتوفير كل احتياجاته وما يجعله أمن ومستقر ومنتج، موضحه أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرا على التفاهم والتناغم مع جميع مجالات قوي الدولة الشاملة في الخارج والداخل.

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وأوضحت «هلالي»، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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