بحضور الجندي.. محافظ مطروح يستعرض المشروعات التنموية

معتز محموداستعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المشروعات التنموية التي شهدتها محافظة مطروح والارتقاء بكل الخدمات والمرافق العامة الحيوية، وكيفية التغلب على مشكلات الكهرباء والمياه في المحافظة، لتلبية كل احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال الاجتما

معتز محمود



استعرض اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المشروعات التنموية التي شهدتها محافظة مطروح والارتقاء بكل الخدمات والمرافق العامة الحيوية، وكيفية التغلب على مشكلات الكهرباء والمياه في المحافظة، لتلبية كل احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بديوان عام محافظة الغربية مع ٥ محافظين، وهم محافظو الغربية، مطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، والاسكندرية، والسكرتير العام لمحافظة المنوفية، حيث عقد الاجتماع، كمجلس محافظين مصغر لغرب ووسط الدلتا.



وأشار اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح؛ إلى أن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية حرص خلال الاجتماع على مناقشة مشكلات المحافظات وسبل حلها وبحث سبل تنفيذ المشروعات القائمة قبل عرضها على مجلس المحافظين ومجلس الوزراء لإيجاد حلول لأى عقبات تعترض تنفيذها، وأيضاً المشروعات المختلفة، والتى تتطلب تدخلًا مركزيًا من الوزراء، لكى تكون وزارة التنمية المحلية أداة وصل جيدة بين المحافظين والوزارات المعنية.

وأضاف اللواء علاء أبوزيد بأن وزير التنمية حرص خلال اجتماع بالسادة المحافظين على مناقشة التجارب الناجحة في كل محافظة، والمحاور الإيجابية المتواجدة للاستفادة منها.

ومن جانب محافظة مطروح فقد تم استعرض دعم مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاعات الكهرباء والرصف والوحدات المحلية لبعض المديريات والمدن، وأيضا الصرف الصحي الجارية التي تم دعمها بمبلغ 350 مليون جنيه من خارج موازنة الدولة لسرعة الانتهاء من كل المراحل قبل موسم الصيف جميعها من خارج موازنة الدولة،

إضافة إلى توصيل المرحلة الثانية للغاز الطبيعي ودعم قطاعات الصحة والتعليم، ومشروع النقل الجماعي، وأيضاً دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاركة الايجابية لدعم المشروعات الخدمية للمواطنين.

