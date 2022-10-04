بحضور أكثر من 3000 خبير جلدية.. إطلاق النسخة السابعة من مؤتمر العناية بصحة البشرة والشعر

أطلقت شركة لوريال مصر، الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل النسخة السابعة من مؤتمر “العناية بصحة وامراض البشرة والشعر”، والذي تم تنظيمه هذا العام بالجمع بين الحضور التفاعلي والافتراضي.

ويهدف المؤتمر إلى مشاركة وتبادل الخبرات عن أحدث التطورات والابتكارات والأبحاث والمستجدات لدعم وتعزيز قطاع امراض البشرة والشعر.

شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 3000 طبيب من أشهر أطباء الامراض الجلدية والتجميل المحاضرين من أكبر 12 جامعة مصرية، على رأسهم الدكتور جيرى شابيرو من جامعة نيويورك.

كما شهدت النسخة السابعة من مؤتمر “العناية بصحة وامراض البشرة والشعر مشاركة الأطباء الشباب من طلاب اقسام الأمراض الجلدية من اكثر من 12 جامعة مصرية لدعمهم في تبادل الخبرات والأبحاث.



قال بنوا جوليا، المدير العام لشركة لوريال مصر: إن النسخة السابعة من مؤتمر العناية بصحة وامراض البشرة والشعر تأتي في إطار اهتمام شركة لوريال بدعم قطاع التجميل في مصر حيث يعد البحث العلمي والتطوير والابتكار ركيزة اساسية في سياسة مجموعة لوريال حيث تستثمر مجموعة لوريال نحو 964 مليون يورو في مجال البحث العلمي والابتكار. كما تولى لوريال مصر اهتمام كبير بدعم شركاء النجاح من جميع القطاعات في رحلتهم تجاه التحول لممارسات أكثر استدامه “.

وأكد جوليا حرص لوريال مشاركة الشباب في النسخة السابعة من المؤتمر لتبادل الخبرات، وتمكينهم بالأفكار المبتكرة والحديثة في مجال علاج امراض البشرة والشعر على المستويين المحلي والعالمي.

من ناحيتها، قالت ساندرين سيبون، مدير عام قطاع منتجات التجميل الطبية في شركة لوريال مصر: “نفخر في قطاع منتجات التجميل الطبية بالعمل مع قطاع عريض من أفضل خبراء أطباء الجلدية والصيادلة، ودعم عملهم بأحدث الأبحاث والمستجدات والحلول والمنتجات المتطورة التي تساهم في تطوير القطاع، حيث نعتمد في استراتيجيتنا على 4 قيم أساسية تقوم على: البحث العلمي والابتكار، والشفافية في مشاركة الخبرات والتجارب المكتسبة مع المؤسسات العلمية والأطباء، والحفاظ على ثقة عملائنا بجانب الاهتمام بالاستدامة البيئية.”

وأضافت سيبون “نحرص على الاستمرار في تقديم منتجات لها تأثير اجابي علي حياة المرضى اخذا في الاعتبار الجانب البيئي للمنتجات.

ولذلك، نفخر باكتسابنا ثقة أطباء الجلدية في العالم، ونتطلع لمشاركة خبراتنا وحلولنا المتطورة لمساعدة المرضى في متابعة حياتهم اليومية بشكل أفضل”