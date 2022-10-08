بحضور أبطال ا«إيلات والحفار».. الإسكندرية تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر



نظم إقليم ثقافة غرب الدلتا، برئاسة محمد حمدي، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، برئاسة أماني سريح، بمشاركة جمعية “خليك إيجابي” برئاسة رامي يسري احتفالية كبرى، إحياء لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بقصر ثقافة الأنفوشي.

اماني سريح مدير مركز النيل للإعلام

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري بتقديم من الشاعر جابر بسيوني، أعقبه كلمة محمد حمدى، رئيس إقليم غرب الدلتا بوزارة الثقافة، حيث رحب بالحضور الكرام وفى مقدمتهم أبطال انتصارات أكتوبر المجيد.

وأبدى اللواء صاعقة علوي كامل، بطل السباحة العالمي، وأحد رجال كتيبة 133صاعقة بقيادة الشهيد ابراهيم الدسوقي، سعادته البالغة بالاستقبال الحافل للجمهور له ولباقي الأبطال.

وقام اللواء بحري نبيل عبد الوهاب بشرح دوره في عملية ميناء إيلات حيث حمل جثة الشهيد البطل محمد فوزي البرقوقي إلى بر الأمان خلال عملية ضرب الميناء.

ثم صعد البطل علي عبد الغني الذي قام بأسر أول جندي إسرائيلي على المنصة وقال كلمته وكيف أوقع الجندي الإسرائيلي في الأسر.

وأخيرا قام اللواء محمود سعد بشرح دوره هو واللواء حسني شراكي في موقعة حفار ساحل العاج في كلمة مختصرة عن هذه الموقعة الخالدة.

ووجهت أماني السريح مدير مركز النيل للإعلام، التهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد الذي كان خلفه جنود بواسل تحدث عن بطولاتهم العالم كله.

وأضافت، “إننا نستلهم روح أكتوبر لبناء غد أفضل يبنيه المصريون بسواعدهم وعزيمتهم من مشروعات عملاقة يشهد لها القاصي والداني كيف يصنع المصريون مجدهم” .

ومن جانبه ألقى القس يوحنا رمزي كلمته مندوبا عن بيت العائلة بالإسكندرية حيث قام بتهنئة الحضور والشعب المصري باحتفالات السادس من اكتوبر.



كما رحب المستشار إبراهيم عبد الله بجميع المسئولين عن قصور الثقافة ومنظمي الاحتفالية الرائعة، وقام بتقديم نبذة عن الابطال المكرمين بالاحتفالية ودعوتهم لالقاء كلماتهم بهذه المناسبة .