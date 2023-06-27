بحضور أبطاله .. أمير كرارة يحتفل مع أسرته بفيلم «البعبع» «صور»

احتفل النجم أمير كرارة بطرح فيلمه السينمائي الجديد ” البعبع” الذي يشارك به في موسم عيد الأضحى المبارك باحدى سينمات التجمع الخامس بحضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم الذين حرصوا على مشاركته فرحته بفيلمه السينمائي الجديد ” البعبع” .

وحضر أمير كرارة للعرض الخاص للفيلم برفقة أسرته لأول مرة في حدث فني ابنه سليم وابنته وزوجته أيضا ، الذين حرصوا على دعمه في العرض الخاص بفيلمه الجديد الذي يعود به للسينما بعد غياب سنوات منذ آخر فيلم قدمه للجمهور ” كازبلانكا” الذي حقق نجاحا كبيرا .

كما حضر من ابطال الفيلم النجمة ياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا أبطال مسرح مصر وباسم سمرة ، وحرص على حضور الاحتفالية عدد من الفنانين والمشاهير أصدقاء أمير كرارة أبرزهم ماجد المصري و اللاعب محمد زيدان ونور خطاب وأحمد صلاح حسني واسلام جمال والمغني الشعبي مسلم وزوجته وغيرهم .

فيلم “البعبع” تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول وقوع طبيبة في حب المجرم “سلطان” أمير كرارة الذي يقرر التوبة وترك الإجرام مع صديقه “سوكا” محمد عبدالرحمن وسط العديد من المواقف الطريفة والخطرة.والفيلم يعد التعاون الثاني بين “كرارة” والمخرج حسين المنباوي، وذلك بعد مسلسل “سوق الكانتو”، الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، ويمثل التعاون الأول بين “كرارة” وياسمين صبري في السينما.