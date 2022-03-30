بحصيلة 5.7 مليار دولار.. هيئة كهرباء ومياه دبي تزيد حصة الطرح إلى 17%

زيادة الحصة المحتجزة للمستثمرين من المؤسسات إلى 16.4% من 5.9%

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنها زادت حجم الطرح العام الأولي لأسهمها إلى حصة 17% بدلا من 6.5% من أسهمها مما يعني أن حصيلة الطرح قد تبلغ 5.7 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقد يصبح الطرح العام الأولي لأسهم ديوا الأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية في 2019 والذي جمع مبلغا قياسيا بلغ 29.4 مليار دولار.

زيادة الحصة المحتجزة للمستثمرين من المؤسسات إلى 16.4% من 5.9%

وقالت ديوا في بيان إنها زادت الحصة المحتجزة للمستثمرين من المؤسسات من 5.9% إلى 16.4% في حين تظل الحصة المتروكة للمستثمرين الأفراد والعاملين بالشركة دون تغيير.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منتصف الشهر الجارى شرارة أول طرح عام أولي من بين عشر عمليات إدراج مزمعة لشركات مرتبطة بالحكومة بهدف إنعاش البورصة المحلية.

وأعلنت الشركة الحكومية ديوا عزمها طرح الأسهم في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، مضيفة أن حكومة دبي تخطط لطرح 3.25 مليار سهم، وهو ما يمثل 6.5% من الشركة.

وقال سعيد محمد الطاير الرئيس التنفيذي لشركة ديوا في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان إن الشركة لديها خيار زيادة نسبة الأسهم المطروحة عن 6.5% وفقا لحجم الطلب وظروف السوق.

إدراج مخطط فى سوق دبى

وقالت ديوا إنها تتوقع إدراجا لاحقا لها بسوق دبي المالي في أبريل.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في نوفمبر الماضى عن خطط لطرح عشر شركات مرتبطة بالحكومة لتعزيز نشاط سوق الأسهم.

وتهدف خطط الإدراج إلى مساعدة بورصة دبي على المنافسة بشكل أكثر فعالية مع البورصات الأكبر في المنطقة، مثل البورصتين في السعودية وأبوظبي المجاورة.

ردود فعل المستثمرين إيجابية على الطرح العام الأولي

وقال توماس فارجيس المدير المالي إن ردود فعل المستثمرين كانت إيجابية حتى الآن على الطرح العام الأولي وإن المأمول أن يمضي الطرح قدما دون أي اضطرابات من جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت ديوا إنها سجلت أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بلغت 12.1 مليار درهم (3.29 مليار دولار) العام الماضي، بصافي دخل 6.6 مليار درهم.

وأضافت أن ديوا تتوقع أن تدفع أرباحا سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ابتداء من 22 أكتوبر، على أن يتم التخطيط لتوزيعات الأرباح مرتين سنويا في أبريل وأكتوبر.