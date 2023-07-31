بحصيلة استثمارات 7.7 مليار جنيه.. تخصيص 6 مجمعات للمطورين الصناعيين في أكتوبر الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه – صرف صحي – ري – طرق)، بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية،بمدينة أكتوبر الجديدة.

وتابع الوزير أنه تم تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين، بمساحة 12 مليون م2، بحصيلة استثمارية 7.7 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 11 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة 1600 فدان، وتم تخصيص 90 قطعة أرض صناعية، و28 قطعة أرض مخازن، بحصيلة استثمارية 2.3 مليار جنيه.

ثم انتقل الوزير، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية«سكن كل المصريين»- محور منخفضى الدخل، ومشروعات مرافق المنطقة الصناعية، بمدينة أكتوبر الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد).

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»- محور منخفضى الدخل، للوقوف على سير العمل فى إنشاء العمارات السكنية، وأعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، كما تفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من رئيس جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ الوحدات، والمشروعات الخدمية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة، نحو 35 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتوفير أماكن جلوس مظللة بأعداد مناسبة فى المناطق المفتوحة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل، من أجل إيجاد متنفس للمواطنين المستفيدين من تلك الوحدات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، مؤكداً على الإدارة الجيدة لمواقع وحدات المبادرة للحفاظ عليها فى أفضل صورة.

وتابع الوزير، جولته بمدينة أكتوبر الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات بالمدينة، حيث تفقد مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بالمدينة، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة، عن سير العمل بالمشروع، ومكونات المحطة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير، ويتم استخدام أحدث النظم التكنولوجية فى إدارة وتشغيل المحطة.