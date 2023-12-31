بحصة 59%.. شركات بناء السفن الصينية الأولى عالميا فى التعاقدات خلال 2023

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن شركات بناء السفن الكورية احتلت المرتبة الثانية في عام 2023 من حيث الطلبيات العالمية الجديدة للعام الثالث على التوالي، بحسب وكالة يونهاب.

وتفوقت شركات بناء السفن الصينية على الشركات الكورية في عام 2023، حيث حصلت على 24.46 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبات الجديدة، أو 59% من الإجمالي العالمي.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على إجمالي 10.01 ملايين طن إجمالي تعويضي (CGT) من الطلبيات الجديدة هذا العام، وهو ما يمثل 24% من الإجمالي العالمي البالغ 41.49 مليون طن، وفقا للبيانات الصادرة عن باحث السوق العالمي “كلاركسون ريسيرش سيرفيس”.

وانخفض إجمالي الصناعة الكورية الجنوبية بنسبة 37.6% مقارنة بالعام السابق. كما انخفض العدد العالمي بنسبة 18.7% منذ عام 2022.

واحتفظت كوريا الجنوبية سابقا بالمركز الأول عالميا في طلبيات بناء السفن الجديدة لمدة 3 سنوات متتالية، قبل أن تتخلف عن الصين منذ عام 2021.

ومع ذلك، تفوقت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بكثير على المنافسين الصينيين من حيث طلبيات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتطورة هذا العام.

وحصلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية على 4.41 ملايين طن إجمالي تعويضي من طلبيات ناقلات الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل 80% من الإجمالي العالمي البالغ 5.54 ملايين، في حين حصلت شركات بناء السفن الصينية على العشرين بالمئة المتبقية، أو 1.13 مليون طن إجمالي تعويضي من الطلبيات.

وارتفعت النسبة لكوريا الجنوبية من 70% في عام 2022، بينما انخفضت النسبة للصين من 30% في العام الماضي.