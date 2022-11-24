بحصة 30.9%.. بنك فيصل الإسلامي يتصدر السوق المصرفية الإسلامية

تصدر بنك فيصل الإسلامي المصري المركز الأول في السوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال بلغت 141.7 مليار جنيه يشكل نسبة 30.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.

كشف تقرير عن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري حصلت عليه «المال» أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر احتل المركز الثاني بحجم أعمال 104.8 مليار جنيه بنسبة 22.9 % من حجم السوق المصري، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 28%.

وجاء في المركز الثالث بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 95 مليار جنيه وبنسبة 20.8 % من حجم السوق المصري.

واحتل بنك البركة المركز الرابع بحجم أعمال 84.9 مليار جنيه بنسبة 18.5 % من حجم السوق المصري.

من جانبه قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«المال» إن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر سجل 459 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، وتشكل 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 52 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 12.8% عن سبتمبر 2021.

ويعمل في السوق المصرفية المصرية 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية.

بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية سبتمبر عام 2022 م ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4 تريليون دولار نهاية عام 2022.

تبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 253 فرعا تشكل نسبة 5.5% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي ما يزيد عن 3.2 مليون عميل .

كما بلغت حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر 2022 م حوالي 364.2 مليار جم تشكل نسبة 6.1% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 29 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 8.7% عن سبتمبر 2021 .

بلغ حجم التمويل في نهاية سبتمبر 2022 م حوالي 360.5 مليار جم تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 47.4 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 15.1 % عن سبتمبر 2021 .