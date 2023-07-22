بحصة 21%.. سامسونج الأول عالميا في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني

أظهر تقرير أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث واصلت السوق مواجهة رياح معاكسة متمثلة في تباطؤ الطلب من المستهلكين وسط عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة أبحاث السوق “كاناليس” (Canalys)، إن الركود المستمر في السوق أثر على الشركات الرائدة، مثل سامسونج للإلكترونيات وآبل، اللتين اضطرتا إلى تقليل عمليات البيع إلى الموزعين أو الشحن إلى تجار التجزئة.

تصدرت سامسونج السوق بحصة بلغت21% تليها آبل بنسبة 17%، وشاومي بنسبة 13%، وأوبو بنسبة 10%.

وقال التقرير إنه بينما انخفض النمو على أساس سنوي، بدأت الأوضاع في التحسن، مع ظهور مؤشرات على نمو الاستثمارات وانخفاض المخزونات.

وقال لو شوان تشيو المحلل في كاناليس: “يرسل سوق الهواتف الذكية إشارات مبكرة على الانتعاش بعد ستة أرباع متتالية من التراجع منذ عام 2022”.

“بدأ مخزون الهواتف الذكية في التصفية حيث أعطى بائعي الهواتف الذكية الأولوية لخفض مخزون الطرز القديمة لإفساح المجال لإطلاقات جديدة.”

تستعد سامسونج لإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة القابلة للطي الأسبوع المقبل، حيث تتطلع إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية في النصف الثاني وترسيخ مكانتها الرائدة في القطاع المتميز الجديد.

ستعقد سامسونج حدث الكشف عن أجهزتها الحديثة في سيئول، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الحدث نصف السنوي في كوريا منذ انطلاقه في 2009.