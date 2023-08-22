بحصة غير مسبوقة 7%... «ريفي» تحافظ على معدلات النمو في نتائج أعمالها التشغيلية والمالية خلال النصف الأول

أكدت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي”، أنه على صعيد النتائج التشغيلية للنصف الأول من عام 2023، قامت بمنح تمويلات بمبلغ 2.1 مليار جنيه، حيث تقوم شركة ريفي بإصدار 34.7 ألف جنيه كل دقيقة عمل.

على صعيد آخر، حققت الشركة نموًّا كبيرًا في محفظة عملائها بنسبة 49% في نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022،

حيث بلغ رصيد محفظة العملاء 2.95 مليار جنيه، وهو الأمر الذي مكّن الشركة من الوصول إلى حصة سوقية غير مسبوقة بنسبة 7.0%، رغم تواجد 22 شركة في قطاع التمويل متناهي الصغر حاليًّا، مقارنة بعدد 11 شركة في الربع الأول من عام 2021.

وبلغ عدد عملاء الشركة 169.0 ألف عميل في يونيو 2023، مقارنةً بعدد 158.5 ألف عميل في يونيو 2022.

جدير بالذكر أن “ريفي” تقوم بخدمة عملائها من خلال عدد 154 فرعًا منتشرة في 21 محافظة بجمهورية مصر العربية، حيث نجحت الشركة في افتتاح عدد 22 فرعًا، خلال النصف الأول من عام 2023، الأمر الذي يعزز من الانتشار الجغرافي لفروع الشركة، خصوصًا في الأماكن الأكثر احتياجًا.

واستطاعت الشركة تحصيل أقساط مستحَقة على عملائها بقيمة 2.2 مليار جنيه، في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بمبلغ 1.6 مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام 2022، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى متوسط نسبة التحصيل بنسبة 98.3%، خلال الربع الثاني من عام 2023، في ظل الأحوال الاقتصادية الحالية المُحيطة بالصناعة.

أما على صعيد النتائج المالية للشركة، فقد استطاعت “ريفي” تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 705 ملايين جنيه، في النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بقيمة 437 مليون جنيه عن الفترة نفسها من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 61%.

واستطاعت “ريفي” تحقيق هامش صافي ربح بنسبة 28.7% خلال ستة الأشهر الأولى من عام 2023، رغم الزيادات المستمرة بأسعار الفائدة منذ مارس 2022، والتي وصلت إلى 1000 نقطة أساس، خلال الفترة محل المقارنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل من 71.1 مليون في النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 198.3 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 179%.

وانعكس دور الكنز البشري لريفي كركيزة أساسية في تنامي أعمالها بشكل مستدام على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي أرباح الشركة مبلغ 202.2 مليون جنيه، في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بمبلغ 157.4 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 28.4%.