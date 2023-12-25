بحصة سوقية 85.9%.. «إي إف جي هيرميس» تقتنص صدارة ترتيب السمسرة بالبورصة اليوم

تمكنت “إي إف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، مستحوذة على حصة سوقية تصل إلى 85.9%، بقيمة تداول 26.9 مليار جنيه، عقب تنفيذها حوالى 923 عملية لصالح 250.9 مليون ورقة مالية.

مباشر والتجاري الدولي تُكملان المثلث الذهبي خلال تعاملات البورصة اليوم

وجاءت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات وصيفًا في المركز الثاني، بحصة سوقية 2.1%، بقيمة تداول بلغت 653.66 مليون جنيه، ونفّذت حوالي 13.3 ألف عملية على 254.05 مليون ورقة مالية.

في حين احتلّت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة سوقية 1.8%، وقيمة تداول 552.5 مليون جنيه، ونفذت 7.7 ألف عملية على 80.6 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مقتنصة حصة سوقية تبلغ 1.4%، بتداولات بلغت 430.2 مليون جنيه، ونفذت 50.7 ألف عملية على 296.03 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة اليوم، مسجلة تداولات بقيمة 343.4 مليون جنيه، بحصة سوقية 1.1%، كما نفذت 9.5 ألف عملية على 137.2 مليون ورقة مالية.

في حين جاءت “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية في المرتبة السادسة، واحتلت “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية المركز السابع، لتأتي “كايرو كابيتال” سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية في الثامن،

و”بلتون” لتداول الأوراق المالية بالتاسع، وتربعت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات في نهاية العشر الأوائل بترتيب شركات السمسرة بختام تعاملات البورصة المصرية اليوم.