بحصة سوقية 59.2%.. هيونداي الأولى في سوق السيارات الهيدروجينية خلال 10 أشهر

احتلت شركة هيونداي موتور المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وأظهر تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق “إس إن إي ريسيرتش” اليوم الاثنين أن إجمالي مبيعات سيارات خلايا الوقود الهيدروجينية في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بلغ 16,195 وحدة بزيادة 8.8% أي 1,316 وحدة من 14,879 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

وباعت هيونداي 9,591 وحدة من سيارة خلايا الوقود الهيدروجينية “نيكسو” خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتحتل المرتبة الأولى متفوقة بشكل كبير على سيارة ميراي لشركة تويوتا اليابانية (2,897 وحدة).

وبلغت الحصة السوقية لسيارة نيكسو 59.2% متقدمة بمقدار 41.3 نقطة مئوية على سيارة ميراي (17.9%).

وجاء في التقرير أن هيونداي لن تواجه صعوبات في الحفاظ على صدارتها الأولى في سوق السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية في المستقبل بفضل المبيعات الثابتة لسيارة نيكسو، غير أن الشركات اليابانية والصينية تخطط لتطوير وإطلاق سيارات الركاب التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية مع الاستثمارات من كلا الحكومتين.