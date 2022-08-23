بحصة سوقية 31%.. سامسونج الأولى عالميا في مبيعات التلفاز خلال النصف الأول

احتلت شركة سامسونج للإلكترونيات المرتبة الأولى في السوق العالمية لأجهزة التلفزيون بحصتها السوقية التي تجاوزت 30% في النصف الأول من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المتوقع أن تحافظ سامسونج على صدارتها للسنة الـ17 على التوالي في هذا العام، إذا استمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام الجاري.

وبلغ عدد أجهزة التلفزيون المباعة في السوق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي 92.6 مليون وحدة بتراجع 6.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، ووصلت قيمتها 47.5 مليار دولار أمريكي بانخفاض 12.5%.

ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في الطلب على الأجهزة الإلكترونية المنزلية بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا وإغلاق الصين بعض المدن الرئيسية لمنع انتشار كوفيد-19 وارتفاع التضخم.

وبلغت الحصة السوقية لشركة سامسونج من حيث القيمة 31.5% في الأشهر الستة الأولى من العام بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن العام السابق لتحتل المرتبة الأولى وتليها شركة إل جي إلكترونيكس الكورية بنسبة 17.4% وشركة تي سي إل الصينية بنسبة 8.7% وشركة هايسنس الصينية بنسبة 8.2% وشركة سوني اليابانية بنسبة 7.4%.

ومن حيث الكمية، احتلت سامسونج المرتبة الأولى لتستحوذ على 21%، وتليها إل جي بنسبة 12.3% وتي سي إل بنسبة 11.1% وهايسنس بنسبة 9.5%.

وفي قطاع التلفزيون المتميز الذي يتجاوز سعره 2,500 دولار، استحوذت سامسونج على 53.6% في السوق العالمية وتليها إل جي بنسبة 21.5% وسوني بنسبة 17.2%.

وباعت سامسونج 36.5 مليون وحدة من تلفزيون QLED “نيو” الذي يعد أحد أفضل المنتجات المتميزة، منذ عام 2017 حتى النصف الأول، حيث وصلت مبيعاته 4.64 مليون وحدة خلال النصف الأول من العام بزيادة 16.3% عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، حافظت إل جي إلكترونيكس على صدارتها القوية في قطاع تلفزيون OLED، من خلال بيع 1.69 مليون وحدة في الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعادل 62% في الحصة السوقية في السوق العالمية لتلفزيون OLED.

وشكلت أجهزة تلفزيون OLED نسبة 33.2% من إجمالي مبيعات إل جي للتلفزيون في النصف الأول.