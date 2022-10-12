بحصة سوقية 24% .. قطاع البنوك الأعلى تداولاً في البورصة المصرية اليوم

تصدر قطاع البنوك تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 24% وبقيمة تداول 210 ملايين جنيه، تلاه القطاع المالي غير المصرفي بحصة 18% وبقيمة 156.4 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم 883 مليون جنيه، فيما جرى التداول على 195 ورقة مالية، صعد من بينها أداء 25 سهما، وتراجعت 98 أخرى وظلت الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي 683.883 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30” حوالي 0.67% عند 9800 نقطة، ومؤشر “EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.5% عند 1212 نقطة، وهبط الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.3% عند 3041 نقطة، ونظيرهُ “EGX50” بـ1% عند 1867 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 174.7 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي بلغ 134.7 و 40 مليون جنيه على التوالي .