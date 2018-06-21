بحسب بيان الفيفا.. مليون متفرج زينوا مدرجات مونديال روسيا

علي المصري كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، اليوم الخميس، عقب مباراة الدنمارك واستراليا إن مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا شهدت حضور أكثر من مليون متفرج حتى الآن، وتعد مباراة الدنمارك وأستراليا رقم 21 في البطولة وانتهت…

علي المصري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان، اليوم الخميس، عقب مباراة الدنمارك واستراليا إن مباريات كأس العالم التي تستضيفها روسيا شهدت حضور أكثر من مليون متفرج حتى الآن، وتعد مباراة الدنمارك وأستراليا رقم 21 في البطولة وانتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف البيان: “حتى الآن تم بيع أكثر من 2.6 مليون تذكرة لمشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم مع استمرار بيع التذاكر حتى 15 يوليو المقبل موعد المباراة النهائية.

وتابع: “في المتوسط يبلغ معدل المقاعد التي يحضر أصحابها إلى الملعب في كأس العالم 97%، فيما تم إعادة بيع أكثر من 70 ألف تذكرة”.

وكانت الحالة الوحيدة الصارخة التي ظهرت فيها أعداد كبيرة من المقاعد الخالية في فوز أوروجواي 1- 0 على مصر في إيكاترينبورج، ولم يتم شغل 6 آلاف مقعد من بين المقاعد التي تم بيع تذاكرها لهذه المباراة.