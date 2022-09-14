«بحرم الأوروبية».. وزير الشباب يفتتح اليوم الرياضي للجامعات الخاصة والدولية

استقبل الدكتور محمود هاشم عبدالقادر المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر EUE، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووفدا من قيادات الوزارة.



وذلك فى أول زيارة رسمية لمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية ، حيث تفقد الوزير فروع الجامعات الأوروبية.

وافتتح الوزير ورئيس مجلس أمناء الجامعة ، اليوم الرياضى للجامعات الخاصة والأجنبية.

والذى نظمته الجامعات الأوروبية على ملاعبها بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور د . صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد والوفد المرافق.

وخلال الزيارة عقد الوزير لقاء مفتوحا مع طلاب الجامعات المصرية، أكد فيها على ما يتم من حجم الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى السنوات الـ8 الأخيرة.



ولفت الوزير إلي ما شهدته الدولة من طفرة فى الإنجازات على مستوى جميع القطاعات لم يكن يحدث إلا بإرادة سياسية قوية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كما تحدث الوزير عن الخطة الاستراتيجية التى أعدتها وزارة الشباب والرياضة وإتاحة الفرصة لكافة الشباب لتنفيذ إبداعاتهم وأفكارهم.



وأثنى الوزير علي التخصصات التى تضمها الجامعات الأوروبية وحرصها على استضافة فرعين من أكبر الجامعات الدولية وذات التصنيفات الأولية على مستوى العالم.



ومن جانبه أوضح الدكتور صبحى أنه سيتم التعاون مع الجامعات الأوروبية ، من خلال بروتوكول تعاون مشترك يقتضى بتنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة.



ووجه الدكتور محمود هاشم الشكر لوزير الشباب والرياضة لحرصه على زيارة الجامعات الأوروبية ودعم الطلاب للمشاركة فى أنشطة الوزارة المختلفة.



وأكد هاشم أن العاصمة الإدارية الجديدة هي نقلة نوعية حديثة تضاف إلى تاريخ تأسيس الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤيته الثاقبة وبعد عمل دؤوب ومخلص استغرق ثمانية سنوات من الإنجازات الواضحة داخليا و خارجيا.

وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية عن توفير 10 منح مجانية بفروع الجامعة لوزارة الشباب والرياضية يتم تخصيصهم للطلاب المتفوقين فى البطولات المحلية والدولية.

وخلال الزيارة تفقد الوزير والوفد المرافق له فرع جامعة لندن ، فرع جامعة وسط لانكشاير.

جدير بالذكر أن فرع جامعة لندن يقدم برامج دراسية في، 12 تخصصاً ومنها في الاقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الإدارية، والتمويل.

وغيرها من العلوم الاجتماعية مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، والتى حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.

ويمنح فرع جامعة وسط لانكشاير درجات البكالورويوس في الهندسة في تخصصات هندسة الطيران وهندسة علوم الفضاء والميكاترونكس.

وكذلك درجتا الماجستير والدكتوراه في هذه التخصصات وتتميز جامعة وسط لانكشاير بعراقتها والتى يُنظر إليها على أنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية، وارتباطها بالصناعة.

واطلع وزير الشباب والرياضة على البرامج التى تعاقدت عليها الجامعة فى هندسة وعلوم الحاسبات فى الذكاء الاصطناعي وتطوير الويب والهاتف المحمول والوقع الافتراضي وتجربة المستخدم.

وشاهد الوزير عددا من المشروعات الطلابية فى المجالات الهندسية المختلفة والتى أعدها الطلاب فى العام الأول لهم من الالتحاق بالجامعة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الوزير بمستوى الطلاب وأفكارهم وحرصهم على اختيار تخصصات فريدة ومهمة تحتاجها سوق العمل المصرية والدولى.