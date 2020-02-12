بحد أقصى 10.. إقرار قواعد اختيار مساعدي ومعاوني رئيس الحكومة والوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الحكومة والوزراء، وذلك كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز 10 لكل منهم، عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلي، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد.

كما نص أيضا على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة ويُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وأن يكون ذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحدّد مشروع القرار الشروط التي يجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

وتضمن أن يُنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف المساعدين والمعاونين.

ونص على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة واستناداً إلى معايير موضوعية.