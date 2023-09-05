بحد أقصى 10 آلاف جنيه.. البنك الزراعي يتيح قرضاً لدعم تعليم أبناء المزارعين

أعلن البنك الزراعي المصري، عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.

وقال في بيان إن البنك يتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.

وصرح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بأنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرصهم على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي إطلاق قرض مصروفات التعليم ضمن فعاليات البنك الزراعي المصري احتفالا بعيد الفلاح، حيث أعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري، تأكيداً على دعم وتقدير البنك المستمر للفلاح المصري الذى بدوره يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجاناً بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات “ميزة” الخصم المباشر مجاناً، وإصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع مجاناً، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجاناً وبدون حد أدنى لفتح الحساب.