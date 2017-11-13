بحد أدنى 400 جنيه.. التأمين الصحي تصرف مكافأة مولد النبى

أحمد صبرى قرر الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، منح جميع العاملين بالهيئة مكافأة بما يعادل شهرا من أساسى الراتب، و بحد أدنى 400 جنيه، بمناسبة المولد النبوى الشريف الذي يحل نهاية الشهر الجاري. وبحسب منشور من رئاسة الهيئة موجه للأفرع بالمحافظات يتم تفويض رؤساء الافرع فى اعتماد كشو

أحمد صبرى

قرر الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، منح جميع العاملين بالهيئة مكافأة بما يعادل شهرا من أساسى الراتب، و بحد أدنى 400 جنيه، بمناسبة المولد النبوى الشريف الذي يحل نهاية الشهر الجاري.

وبحسب منشور من رئاسة الهيئة موجه للأفرع بالمحافظات يتم تفويض رؤساء الافرع فى اعتماد كشوف المكافأة بالمبالغ المستحقة على أن يتم صرفها من بند الحوافز من ميزانية الهيئة لعام 2018/2017.

واستثنى المنشور صرف المكافأة لكل من هو محال للمحاكمة الجنائية والموقوفونعن العمل والمعارون والمنتدبون خارج الهيئة والمتعاقدون بنظام الفترات.

