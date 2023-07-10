بحد أدنى 300 ألف جنيه.. «إيسترن كومباني» تطلق برنامجا للخروج للمعاش المبكر للعاملين

تستعد الشركة الشرقية “إيسترن كومباني”، المنتج الأكبر في صناعة السجائر بمصر، لإطلاق برنامج جديد للخروج للمعاش المبكر بشكل اختياري للعاملين اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2023/2024، بحد أدنى 300 ألف جنيه.

وأضاف المنشور المتداول الذي اطلعت عليه “المال” من احد العاملين، ان البرنامج يعد كمرحله ثانية وهو ما يطلق عليه مشروع التخارج الرضائي (الاختياري)، والذي يسمح للعاملين ممن بلغوا 55 عاما وحتى 59 بالإحالة للمعاش المبكر، في مقابل الحصول على مكافأة شهرين عن كل عام خدمة بدون حد أقصى.

ويتضمن المشروع حصول العمال على مكافأة نهاية خدمة توازى متوسط ما تم صرفه للعامل من أرباح وحوافز جماعية ومكافأة تميز ومكافأة جهود، بالإضافة إلى الراتب الأساسي في آخر عامين مضروب فى 100% عن العام الأول والثاني و50% عن العام الثالث والرابع و25% عن العام الخامس، وبما يشمل أيضا التعويض عن أرباح العاملين عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023.

وتضمن المستند، صرف مبلغ شهري “2000” جنيه حتى بلوغ سن المعاش، أو صرف دفعة واحدة بواقع “1500” جنيه عن كل شهر حتى بلوغ سن المعاش، ايضا إتاحة خروج العاملين أقل من سن 55 عاما للمعاش المبكر، مقابل صرف مكافأة “شهرين” عن كل عام خدمة بدون حد أقصى، ومكافأة نهاية خدمة عبارة عن 150% لمجمل آخر دخل سنوي، فضلا عن مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة “300” جنيه عن كل شهر حتى بلوغ سن الستين، على أن تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراك صندوق التأمين الخاص لمدة خمس سنوات من تاريخ التخارج وتدفع دفعة واحدة للعامل، كما سيتم اصدار تأمين طبي للعاملين المتخارجين في هذه الفئة العمرية لمدة عام وذلك لمن لم تشملهم لائحة الرعاية الطبية.

كما نص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع الفئات العمرية “300” ألف جنيه (وفق المستند الرسمي المعلن).

وذكر باحد بنود الاعلان ان الشركة أكدت بأنه لن يتم السماح بتخارج العاملين إلا بعد موافقة اللجنة الإدارية العليا لمشروع التخارج الرضائي (الاختياري) المشكل بقرار رقم 135 الصادر فى 18 يونيو 2023.

و أكد احد المصادر من العاملين بأنه تردد سابقا بان الشركة تستهدف ضم مصنعي أبو تيج باسيوط والطالبية الي المجمع الصناعي باكتوبر ، ضمن خطة متكاملة ، في المجمع الصناعي القائم بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المصدر بأن عدد كبير من العاملين بالشركه يسعي للتقدم فى مشروع التخارج المعلن حيث كان من المنتظر الإعلان عنه منذ عدة اشهر ماضية