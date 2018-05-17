بحث بناء فندق 3 نجوم على أرض تابعة للقابضة للغزل بالمنيا

أحمد عاشورتدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق استغلال قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للغزل بمحافظة المنيا، فى إقامة فندق 3 نجوم .وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة «القابضة»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، كلف الشركة بوضع استراتيجية للتو

أحمد عاشور

تدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق استغلال قطعة أرض مملوكة للشركة القابضة للغزل بمحافظة المنيا، فى إقامة فندق 3 نجوم .

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة «القابضة»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، كلف الشركة بوضع استراتيجية للتوسع فى إقامة فنادق 3 و4 نجوم بالمحافظات.

وذكرت أن فريق عمل متخصص أجرى معاينة لموقع بمحافظة دمياط بهدف إقامة فندق 3 أو4 نجوم عليه .

ونقل بيان لوزارة قطاع الأعمال العام عن «بدوي», أمس، أنه وجه إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالتوسع فى الفنادق فئة 3 و4 نجوم من خلال الشراكة مع مستثمرين، وذلك عبر إجراء حصر بالمواقع المتميزة، وأوضح إمكانية استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة لشركات شقيقة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأكد «بدوي» على ضرورة الاستعانة بشركات الإدارة الفندقية الأكثر تميزًا على مستوى العالم فى إدارة الفنادق التاريخية الشهيرة المملوكة للشركة القابضة وشركاتها، أوتلك التى تقع فى مواقع إستراتيجية وفريدة من نوعها، وتمثل وجهة سياحية لدى الكثيرين سواء داخل مصر أوخارجها، للحفاظ على تميز تلك الفنادق وضمان كفاءة الخدمات المقدمة للنزلاء