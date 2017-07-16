بحث التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ التنمية المستدامة 2030

المال - خاصالتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، مع ريتشارد ديكتاس المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة عناصر الخطة المصرية لتنفيذ "إسترتيجية التنمية: رؤية مصر ٢٠٣٠ " وسبل تلقي الدعم الفني من

المال – خاص

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، مع ريتشارد ديكتاس المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة عناصر الخطة المصرية لتنفيذ “إسترتيجية التنمية: رؤية مصر ٢٠٣٠ ” وسبل تلقي الدعم الفني من وكالات الأمم المتحدة، لضمان حسن التنفيذ وسرعة تطبيق الأهداف المطروحة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص علي إشعار المواطن المصري بفوائد الاستراتيجية وانعكاساتها عليه في المستقبل القريب.

وعبر ديكتاس عن تقدير الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لإعداد مصر للاستراتيجية بالفعل، وكذلك جدية الحكومة المصرية في تطبيقها من جهة أخري.

وطرح المنسق المقيم للأمم المتحدة النهج المشترك الذى اعتمدته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030 للتنمية الدولية، والذي يُطلق عليه MAPS (تحقيق الترابط، والتسريع، ودعم السياسات).

وتم الاتفاق علي التعاون خلال الفترة القادمة لدراسة إمكانية تطبيق هذا النهج والاستفادة مما يتيحه من تقييمات بناءه لضمان تحقيق الغايات المتضمنة في الاستراتيجية المصرية، وللسعي لأن تكون متوافقة مع الجدول المطروح علي المستوي الدولي للتقدم في المحاور المختلفة المتعلقة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جاء اللقاء في إطار التنسيق المتواصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلي المنظمات الدولية في مصر لضمان التنفيذ الكفء للخطة التنموية للدولة من خلال الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هذه المنظمات.