بحث إنشاء مركز تطبيقات أقمار الاستشعار عن بعد خلال ندوة الجامعة الصينية «حلم الفضاء»

استضافت الجامعة المصرية الصينية ندوة “حلم الفضاء”، بمشاركة سفارة الصين بالقاهرة ووكالة الفضاء المصرية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير تشانج تشون سفير الصين لدي الاتحاد الافريقي، ولفيف من علماء الفضاء في مصر والصين، وعدد من رواد الفضاء الصينيين.

وأكد السفير تشيانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة، أن مصر في طليعة الدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ولفت إلى أن قطاع الفضاء المصري شهد تقدمًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي والرئيس شي جينبينج.

واستكمل أن مصر نجحت في إطلاق الأقمار الصناعية مثل egypt sat _a.

وأشار القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة إلى أن التعاون في مجال الفضاء جزء مهم في الشراكة الإستراتيجية الشاملة الصينية المصرية بفضل التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن مصر ستصبح أول دولة أفريقية تمتلك قدرة متكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية بعد إنجاز بناء AIT.

ولفت إلى أن هناك جهودًا مشتركة مع مصر لتعميق التعاون الفضائي وتقديم مساهمات جديده تثري الشراكة المصرية الصينية الشاملة.

وذلك بما يخدم مصلحه البلدين والشعبين بقياده الرئيسين شي جينبينج والسيسي لتحقيق أحلام الفضاء ومستقبل أكثر إشراقًا.

وأوضح تشيانج أن التعاون الصيني الأفريقي يتمتع بأسس متميزة في الوقت الراهن وأن 11 قمرًا صناعيًّا أفريقيًّا في المدار صنعت، وأطلقت 6 منها بمساعدة الصين.

ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2021 أكد العمل على صياغة “الكتاب الأبيض حول التعاون الأفريقي في مجال الفضاء “.

وطرح الجانب الصيني إنشاء مركز التعاون الصيني الأفريقي حول تطبيقات أقمار الاستشعار عن بُعد وتدريب الكفاءات الافريقية في مجال الفضاء، مثمنًا التعاون مع وكالة الفضاء المصرية .

من جانبه أشار الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنه حان وقت التعرف على محطة تيانجونج الفضائية، والتي تعد أول محطة فضاء طويلة المدى في الصين.

وكذلك التعرف على جوهر “الخطوة الثالثة” لبرنامج الفضاء الصيني المأهول، ثم إكمال أول خطوتين بنجاح؛ وهما إطلاق مركبة فضائية Crewed، ومختبر العودة والفضاء مع قدرات خارج المركبة والأنشطة والالتقاء الفضائي وإجراءات الالتحام بالمركبات الفضائية.

لافتًا إلى أن محطة تيانجونج الفضائية تعكس تقدم الصينيين ونضجهم في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وتابع قائلًا: بصفتي الممثل الرسمي لوكالة الفضاء المصرية أودُّ أن أعرب عن فخرنا بأن يكون لدينا تعاون مثمر طويل الأمد مع الصين بدأ في عام 2018 .

ولفت إلى أهمية توسيع وتعميق التعاون مع الصين للاستفادة من خبراتهم في الفضاء والمساعدة في تطوير تكنولوجيا الفضاء بمصر.

وأشار صدقي إلى أن التعاون مع الصين له أيضًا بُعد أكاديمي من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين المصريين والصينيين ووكالة الفضاء المصرية.

لافتًا إلى أن المشروعات المشتركة تهدف إلى بناء مهارات تصميم الطالب للمكوكات الفضائية.

وأوضح أنه يتم تدريب الطلاب الجامعيين على أساسيات تكنولوجيا الأقمار الصناعية؛ بهدف إعداد جديد جيل من الخريجين القادرين على المساهمة بفعالية في التنمية لتكنولوجيا الفضاء في مصر.

وأتطلع إلى مزيد من توسع تعاوننا بين كل من الصين والجامعة المصرية الصينية.