بحثا استثمارات بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

وأعرب رئيس الوزراء مجددا عن ترحيبه بضخ استثمارات جديدة من دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات التنموية بمصر، لا سيما في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة مستمرة، وتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات الجديدة.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن السفيرة مريم الكعبي أكدت على توجه دولة الامارات العربية في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم لديه عدد من المقترحات لتنفيذ بعض المشروعات في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض ملامح هذه المقترحات والتي تركزت في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وخاصة أن الوفد الاماراتى لديه عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ونوّه إلى أنه تم عرض بعض التفاصيل المتعلقة بأهمية المشروعات المقترحة، والعوائد المتوقعة من تنفيذها، كما تم التنويه إلى رغبتهم في إقامة مصانع متخصصة في هذا القطاع الحيويّ.

وأشار المستشار سامح الخشن إلى ترحيب رئيس الوزراء بالاستثمارات الاماراتية والتعاون في المجالات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، موجها بدراسة المقترحات المطروحة، بالتنسيق مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وإعداد تصور نهائي بها يشمل جميع أوجه المشروع.