سيـــاســة

«بحبك ياريس ووحشني بابا».. رسالة نجل شهيد للسيسي في العيد (فيديو)

خلال زيارة أسر الشهداء والمصابين.
أماني عوض 6:58 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 6:58 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

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قال نجل الشهيد المقدم باسم فكري، أحد شهداء الشرطة، في رسالة منه للرئيس عبدالفتاح السيسي: “بحبك ياريس ووحشني أوي بابا”.

جاء ذلك خلال تنفيذ رجال الشرطة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

زوجة شهيد: الريس لم ينسانا في أصعب الأوقات

من جانبها، قالت زوجة الشهيد: “إن هدية الرئيس تقدير لينا كأسر شهداء ولأولادنا”.

وأضافت: “الرئيس لم ينسانا في أصعب الأوقات، فرغم وجود وباء حرص على التفضل بإرسال هدية لنجلي” .

مصاب: هدية السيسي أكبر تقدير لينا

وأكد أحد مصابي الشرطة “أن هدية الرئيس تعد أكبر تقدير لنا كمصابين وأسر شهداء”.

وعن إصابته قال: “نحن نمارس شغلنا، وبنحس إننا بنفدي بيه ناس تانية”.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو أعدته عن بعض اللقاءات مع أسر شهداء الشرطة والمصابين، أثناء زيارتهم في العيد.

هدايا لأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد

وأرسلت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتقديم إهداء رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي ضوء الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين، إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليداً ووفاءً وعرفاناً لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتقديم الدعم الكامل لهم، وكذا التواصل معهم بكافة المناسبات.

وقدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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