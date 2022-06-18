«بجولته في العلمين».. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه جولتهم في مدينة العلمين الجديدة؛ لتفقد أعمال تطوير الطريق الساحلي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، التي يجرى حاليا الانتهاء منها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعرض 7 حارات مرورية في كل اتجاه، ومن شأنها أن تساهم في تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من الحي اللاتيني، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.

وفيما يتعلق بأعمال قطاع الطرق والكباري بالمدينة، ذكر المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، وتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شاملا 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم.

كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى (طبقة رابطة) بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.