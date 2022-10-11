بجولة ما قبل التأسيس.. «i’SUPPLY» تعلن النجاح في جمع 1.5 مليون دولار

أعلنت i’SUPPLY المتخصصة في توزيع الأدوية والربط بين شركات الأدوية وتجار الجملة من جهة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى، النجاح في جمع 1.5 مليون ولار في جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة صندوق DisrupTech Ventures، بجانب مستثمرين آخرين.

إبراهيم إمام: تعمل i’SUPPLY، منذ إطلاقها في نهاية عام 2021 على إحداث نقلة نوعية في مجال توزيع الدواء

وتعقيباً على الجولة التمويلية الأولى، أكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة i’SUPPLY ” تعمل i’SUPPLY، منذ إطلاقها في نهاية عام 2021، على إحداث نقلة نوعية في مجال توزيع الدواء في مصر من خلال دعم وتطوير تجار الجملة والصيدليات المتوسطة والصغيرة، وبتقديم حلول مبتكرة تلبي متطلبات صناعة الدواء المتغيرة، وتعمل منصة i’SUPPLY على توفير شبكة تربط كل أطراف صناعة الدواء المختلفة ببعضها البعض”.

وأضاف إمام أن رؤية i’SUPPLY هي إعادة هيكلة دورة توزيع الأدوية من خلال دمج الحلول التكنولوجية في جميع خطوات التوريد قائلاً: “تقوم الشركة ببناء شبكة متكاملة تغذي منافذ البيع التقليدية عن طريق تقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة تعمل على تحسين عمليات الشراء وتوفر خدمة شاملة تدعم العاملين في الصناعة وتعزز من قدراتهم على المنافسة والتغلب على تحديات السوق الراهنة وتغيراتها المتوقعة”.

شهدت i’SUPPLY نموًا ملحوظاً خلال 4 أشهر فقط من إطلاقها، ويرجع ذلك الى قدرة التطبيق على تحقيق اهدافه في إحداث نقلة في القطاع، ذلك وقد وصلت إجمالي المبيعات إلى ٢ مليون دولار أمريكي، ونفذ التطبيق بنجاح ٥٠ ألف طلب مبيعات من أكثر من ١٠٠ تاجر جملة يغطي أكثر من ١٠,٠٠٠ منتج ، ٥,٠٠٠ صيدلية في القاهرة الكبرى فقط خلال هذه الفترة القصيرة.

تتماشي استراتيجية i’SUPPLY مع التطور غير المسبوق الذي تشهده مصر في مجال التحول الرقمي والذي يتم تطبيقه في شتى المجالات، “تهدف مصر إلى الوصول بنسبة مساهمة أنشطة الذكاء الصناعى إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030“ وفقًا للتقرير البحثي لمكتب “PwC”، بعنوان “التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط”. ومن جانبه قال مالك سلطان ، الشريك في صندوق DisrupTech Ventures،”نحن فخورين جدًا باستثمار Disruptech مع الفريق المؤسس لـ i’SUPPLY، حيث نؤمن بأن إمام وفريقه سيقومون بإحداث نقلة إيجابية حقيقية في القطاع”.

الجدير بالذكر أن تطبيق i’SUPPLY قد تم إنشائه بتكنولوجيا تضع في الاعتبار المتطلبات المختلفة والمتغيرة للعاملين في قطاع توزيع الدواء مع مراعاة تقديم تطبيق غير معقد وسهل الاستخدام عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وعلق مصطفى زكي، رئيس قطاع التكنولوجيا في i’SUPPLY على الجولة قائلاً، “نركز في i’SUPPLY على تقديم أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا، مع مراعاة سهولة الاستخدام. إن هدف فريقنا الفني هو تزويد مستخدمينا بأفضل تجربة ممكنة باستخدام محركات الذكاء الاصطناعي المدعومة بقاعدة بيانات متكاملة ومتوافقة مع جميع الأنظمة في السوق “. خاصة وأن التطبيق يخطط لتغطية جميع المحافظات والمدن المصرية خلال ا لـ 12 شهرًا القادمة، واستهداف 60 ألف صيدلية. كما تنوي i’SUPPLY إطلاق خدمات التوزيع والتمويل بالإضافة إلى التوسع إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً.