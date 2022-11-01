بجوائز 20 مليون جنيه.. انطلاق الموسم الثالث لمنافسات المشروع الوطني للقراءة

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، انطلاق فاعليات الموسم الثالث 2022-2023.. وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، وبهدف تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمعلمين على القراءة.

ويرتكز المشروع الوطني للقراءة على 4 أبعاد ومنافسات رئيسية، وهي:

منافسة في القراءة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد الأزهرية للحصول على لقب “الطالب المثقف”

منافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب “القارئ الماسي”

منافسة في القراءة للمعلمين على لقب “المعلم المثقف”

منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب “المؤسسة التنويرية”.

وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتابا في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف.

أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف.

المشروع الوطنى للقراءة يضم 4 منافسات

ويقدر إجمالي القيمة المالية للجوائز التي يحصل عليها جميع الفائزين بقيمة 20 مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة.

يحصل فائزو البعد الأول على جوائز تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى كأس الطالب المثقف.

كما يتسلم فائزو البعد الثاني جوائز تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه للمعلم المثقف الحائز على المركز الأول بالإضافة إلى كأس المعلّم المثقف.

وتبدأ جوائز البعد الثالث بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه.

بالإضافة إلى كأس القارئ الماسي للفائز الأول، فضلاً عن رحلات ثقافية للأوائل في الأبعاد الثلاثة الأولى.

ويحصل المنسقون والمحكّمون ممن فاز أحد طلابهم بأياً من المراكز العشر الأولى على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادة تقدير على جهوده في ذلك.

وتنال المؤسسات المتنافسة على بُعد ” المؤسسة التنويرية”، في حال حصولها على المراكز المتقدّمة وتحقيقها للمستويات المستهدفة من المعايير الخاصة بالمنافسة، دعماً لوجستياً كتزويد مكتباتها بالكتب، وتطوير بنيتها التحتية الثقافية.

بالإضافة إلى شهادات التقدير التي تثمّن مشاركتها في هذه المنافسة.

تنظيم الحفل الختامي للموسم الثالث ديسمبر المقبل

يشار إلى أن الحفل الختامي للموسم الثاني سينظّم خلال ديسمبر القادم .

وذلك وسط حضور جماهيري كبير وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة وقيادات الميدان التربوي والثقافي ووسائل الإعلام.

كما سيتم خلاله توزيع الجوائز والاحتفاء بالفائزين وتكريمهم.

ويعد المشروع الوطني للقراءة، مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة.

والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية.

انطلاق المشروع الوطنى للقراءة

وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة 10 أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه.

بواقع 50 مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية.

وتم إطلاق الموسم الاول للمشروع الوطني للقراءة في مارس 2020، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتقديم مشروعات ثقافية نموذجية تتوافق مع رؤية مصر 2030 .

وتأسست مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، عام 1998، كمؤسسة تربوية ثقافية تستثمر في تنمية الأجيال وتطويرها عبر البرامج التربوية الإبداعية المتجددة المستندة على الأدلة العلمية والمستنيرة بالخبرات الواعية.

وتضع المؤسسة منذ بداياتها القراءة كأحد أهم أولوياتها، لإحداث نهضة نوعية في البرامج الوطنية الخاصة بالقراءة والمشاريع ذات الصلة بالتعليم.