بجوائز وهمية.. سقوط عصابة لسرقة بيانات عملاء البنوك

كشف قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية.

واتضح من التحريات تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وباستهداف أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا-.

وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أكدت التحريات بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.