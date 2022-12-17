بجوائز وخصومات تصل لمليون جنيه.. «المالية» تُطلق برنامجًا لتحفيز المواطنين على طلب الفواتير عند الشراء

قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة، ومصلحة الضرائب المصرية تستعدان لإطلاق برنامج التحفيز “فاتورتك حمايتك وجايزتك”، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يجعل من المواطن شريكاً أساسياً لإنجاح المنظومة الإلكترونية للضرائب، والتي قطعنا شوطاً كبيراً كان له الانعكاس الأكبر على الإيرادات الضريبية المتحققة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

ولفت دكتور معيط، إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح وزير المالية أنه تم تصميم هذا البرنامج بحيث يتضمن مجموعة من آليات التحفيز، منها حصول المواطن على خصومات وقسائم مجانية للشراء، بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه بصفة دورية، و غيرها من الهدايا والجوائز العينية القيمة.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية من البرنامج والتى سيتم إطلاقها فى خمس مولات كبري بالقاهرة لقياس تفاعل المواطن من خلال تقديم خصومات فورية فور إرسال معاملة الشراء من خلال موظف الكاشير بالمحلات المشاركة.

وذكر أنّ هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني .

وأضاف أن برنامج ” فاتورتك.. حمايتك وجايزتك ” سيعمل على تحفيز المجتمع الضريبي لتشجيع المواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الايصالات أو الفواتير.