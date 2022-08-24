بجوائز مليون جنيه.. «مصر للمعلوماتية» تطلق مسابقة هاكاثون التغيير المناخي لطلاب الجامعات

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، إطلاق مسابقة هاكاثون التغيير المناخي في الشرق الأوسط وأفريقيا Climathon .

خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 29 سبتمبر 2022.

تهدف لابتكار حلول تقنية للحد من مخاطر التغير المناخي

ويهدف هاكاثون التغيير المناخي Climathon لابتكار حلول تقنية وإنتاج نماذج أولية لأفكار خلاقة للحد من مخاطر التغير المناخي وتأثيراتها السلبية علي كوكب الأرض من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتأتي المسابقة في إطار استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنظم جامعة مصر للمعلوماتية مسابقة هاكثون التغير المناخي، بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفس AWS.

مصر للملعوماتية تطلق مسابقة هاكثون التغير المناخي

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة هاكثون التغير المناخي مليون جنيه إضافة للعديد من الجوائز الأخرى التي يقدمها كل من (هيئة البريد المصري، شركة انتل، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات) رعاة Climathon2022.

ودعت جامعة مصر للمعلوماتية جميع طلاب الجامعات المصرية والعربية والأفريقية، للمشاركة في المسابقة من خلال هذا الرابط :

https://eui.edu.eg/en/climathon2022 .

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدعم إيجاد حلول مبتكرة للحد من مخاطر التغير المناخي، وتحقيق ما يستهدفه العالم من معدلات التنمية المستدامة.

واستكملت أن التكنولوجيا تعمل كمحفز رئيسي للتغيير نحو الأفضل من خلال المساعدة في تسريع مسيرة التقدم والإرتقاء بالحلول في كافة المجالات .

ونوهت بأنه من هذا المنطلق قررت جامعة مصر للمعلوماتية إطلاق هاكاثون التغيير المناخي في الشرق الأوسط وأفريقيا Climathon2022.

وأشارت إلى أن المسابقة تستهدف إيجاد حلول تكنولوجية فعالة للحد من التأثرات الناجمة عن تغير المناخ وإنبعاثات الكربون أو ظواهر الطقس الأخرى على الحياة.

وذلك لضمان تحقيق التنمية والرفاهية والحفاظ على البيئة من خلال ما يسمى بالفرص الرقمية التي تساعد في مراقبة وقياس التغير المناخي.

وأضافت بهجت أن المسابقة تمثل فرصة للطلاب المشاركين لاستخدام تجربة تحليل البيانات الضخمة وعلومها لقياس السياسات المتعلقة بالتغييرات التي شهدتها المجتمعات مؤخراً فيما يخص البيئة.

فضلاً عن كونه فرصة تطبيقية تمكنهم من إبتكار أدوات تكنولوجية من شأنها توفير مستقبل أكثر ذكاء وصحة ورفاهية للأسرة الإنسانية”.

ولفتت إلى أن جامعة مصر للمعلوماتية تتبنى تعزيز مبادرات الابتكار وتطبيقات التكنولوجيا المستقبلية وتوظيفها الشامل في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة.

وهو ما يعزز ريادة الجامعة كونها أول جامعة متخصصة في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

المسابقات فرصة نوعية لتعزيز مشاركات طلاب الجامعات

وأوضحت الدكتورة أماني عيسى، رئيس اللجنة المنظمة للهاكاثون والمسئول عن تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن مسابقة هاكاثون التغيير المناخي التي أطلقتها الجامعة تعد منصة فعالة للشباب الشغوف بالحلول والتكنولوجيا.

وذلك للاستفادة من قدراتهم وإطلاق طموحاتهم لابتكار حلول قادرة على مجابهة هذه التحديات الناجمة عن التغيير المناخي.

لذلك فإن Climathon يعد فرصة لتوظيف طاقاتهم وتعزيز مساهمتهم كقادة للمستقبل في مساعي تحقيق الخطة القومية للتنمية المستدامة.

وأشارت عيسى، إلى أن المسابقات تعد فرصة نوعية لتعزيز مشاركات طلاب الجامعات بشكل عام.

كما أنها عاملاً رئيسياً لابتكار الحلول الذكية للتحديات التي يخلفها التغير المناخي، فضلاً عن مردودها الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأنشأت الجامعة بالتعاون بين وزارتي الاتصالات و التعليم العالي، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) .

جامعة مصر للمعلوماتية

وتقدم الجامعة من خلال كلياتها 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات.

والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.