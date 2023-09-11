بجوائز صينية بطاطس و100 ألف جنيه.. أحمد فهمي والعوضي إلى تسويق جديد عن طريق إحياء مسابقات الجمهور

قرر بعض النجوم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في عمل أسلوب دعاية مختلف لهم والتواصل بصورة أكبر مع جماهيرهم ، حيث أعلن النجم أحمد فهمي عن قيامه بعمل مسابقة خاصة للجمهور بمناسبة عرض مسلسله الجديد ” السفاح ” حاليا بمنصة شاهد وتحقيقه نجاحا كبيرا ، قام فهمي بمشاركة أحداث المسلسل بحسابه الرسمي ” انستجرام” معلقا ” : “نفسك تكسب صينية بطاطس سفاح الجيزة في المسلسل جاوب على سؤال المسابقة وقولنا يا تري ايه إلى هيحصل لجابر في اخر حلقة؟، كما قام النجم أحمد العوضي باطلاق مسابقة عبر حسابه ” فيس بوك ” ايضا ، تقدر جوائزها ب100 ألف جنيه نمنح ل 4 فائزين .

حيث أعلن أنه سيختار 4 فائزين من رواد صفحته ، كل فائز منهم سوف يحصل على 25 ألف جنيه ، بحيث يكون اجمالي الجوائز المالية 100 الف جنيه ، وسوف يعلن عن نتيجة المسابقة ومنح الجوائز للفائزين بعد يومين .

واختار العوضي أن تكون أسئلته عن أشهر العبارات التي اشتهر بها خلال شخصيتي “الخديوي” و”الكوماندا” التي قام بتجسيدهما في أعماله التليفزيونية الأخيرة .

عماد يسري : أساليب قديمة يعاد استخدامها لتسويق النجوم

من جانبه أوضح الناقد الفني عماد يسري أن هذه المسابقات عبارة عن حالة تواصل بين النجوم والجمهور واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وتسويق أنفسهم في المقام الأول .

أضاف للمال أنه في الماضي كانت الاعلانات بالقنوات التليفزيونية وفي الشارع لتسويق النجوم ، أما حاليا فأستحدثت وسائل أخرى بمنصات التواصل الاجتماعي للدعاية وتسويق النجوم ومنها هذه الأساليب التي تعتمد على المسابقات مع الجمهور .

أكد يسري أيضا أن مسابقات النجوم ليست أسلوبا مستحدثا يقوم به هؤلاء الفنانين حاليا ، فقد كان موجودا في الماضي في فترة الثمانينات والتسعينات في بعض المسلسلات التليفزيونية ، وليس فيه أزمة أبدا .

نادر عدلي :هذه المسابقات ماهي الا دعاية لهؤلاء النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي

وعلق الناقد الفني نادر عدلي أن هذه المسابقات التي يقوم بها بعض النجوم نوعا من الاستغلال لمنصات السوشيال ميديا ، لاسيما أن مسلسل سفاح الجيزة لايجب التوقف أمامه كثيرا بسبب معالجته .

لكن الايحاء بأن الأعمال الفنية التي تنتمي لطبيعة الرعب والاثارة تحقق جذبا كبيرا لدى الجماهير أعطى المسلسل هذا الزخم الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي ، بالاضافة أن أحمد فهمي كان بريقه اختفى منذ فترة فيعتبر مسلسل السفاح بمثابة إحياء جديد له للعودة القوية للأضواء وفق” عدلي” .

وشدد عدلي أن هذه المسابقات ماهي إلا دعاية لهؤلاء النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي ، وكانت موجودة في الماضي في بعض الأعمال السينمائية مثل فيلم ” أبي فوق الشجرة ” وغيرها.