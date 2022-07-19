بجنيه للساعة .. محافظة القاهرة تنفذ 5 محطات لمشروع دراجات كايرو بايك

بدأت محافظة القاهرة فى إقامة 5 محطات لمشروع كايرو بايك بميادين التحرير ومحمد فريد وعبد المنعم رياض وشارعى الفلكى وعبد الخالق ثروت استعدادًا لبدء التشغيل التجريبى ضمن الاجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المشروع الذى تتفرد به محافظة القاهرة يأتى متواكبًا مع قيام مصر بالاستعداد لاستضافة قمة المناخ (COP27) حيث تسعى محافظة القاهرة إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة ، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة.

واضاف ان المشروع سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة ، كما أن الدولة تسعي إلى تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل مناسبة.

ويقوم مشروع كايرو بايك على نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة ، وهو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية وبدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos ودعم فني وإشراف من قبل معهد سياسة النقل والتنمية ITDP .

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن محافظة القاهرة ستكون الرائدة فى تطبيق هذا المشروع كون تلك المنظومة هى الأولى من نوعها في مصر نظراً لأن التجارب السابقة كانت تقتصر على المجتمعات العمرانية المغلقة أو في نطاقات ضيقة أخرى .

وأكد محافظ القاهرة أن فكرة منظومة مشاركة الدراجات تعتمد على وجود شبكة كبيرة من النقاط التى تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار بتطبيق على الموبايل وبأسعار منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة أو من خلال كارت شحن مسبق الدفع.

واواضح انه سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك كبداية بأسطول من 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة فى أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام ، كما سيتم دراسة نشره فى أماكن أخرى ، مضيفاً ان القاهرة تسعي للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.