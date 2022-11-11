بجناح الغرفة السويسرية.. «ABB» تناقش تداعيات الانبعاثات الكربونية

في إطار جهودها السباقة والفاعلة نحو تحقيق الاستدامة، تقيم اليوم ABB الشركة الرائدة في تكنولوجيا وحلول الطاقة والصناعات الكهربائية عددا من الفاعليات والندوات من خلال جناح الغرفة التجارية السويسرية بالمنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، والتي تأتي بمشاركة وحضور عدد من رؤساء وقيادات الغرفة وشركة إيه بي بي من مصر والعالم.

وتأتي فاعليات إيه بي بي التي تستمر على مدار اليوم تحت عنوان: “خارطة الطريق لإزالة الكربون والممارسات المستدامة” ويلقي “مورتن ويرود” رئيس قطاع أنظمة وحلول الطاقة بشركة ABB العالمية بكلمه يناقش خلالها تداعيات الانبعاثات الكربونية وكيف تتصدى منتجات وحلول إيه بي بي لهذه الظاهرة من أجل بيئة أكثر استدامه وخالية من الانبعاثات الكربونية.

كما تستعرض ايه بى بى من خلال عدد من الفاعليات خلال اليوم الحلول والابتكارات المقدمة من الشركة فى العديد من المجالات من أجل بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما تتناول الفاعليات عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستدامة منها حلول إزالة الكربون والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، كفاءة الطاقة الطريق نحو مستقبل مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا، القياس والتحليلات – تعتمد الاستدامة على القياس، إزالة الكربون – حلول EcoGIS، كفاءة الطاقة الطريق نحو مستقبل مستدام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

هذا حيث تواصل ABB مواءمة استراتيجيتها للاستدامة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة في العديد من المشروعات الكبرى وتقديم منتجاتها المختلفة من منتجات توزيع الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض والمحركات التي تسهم في زيادة كفاءة الطاقة، ووحدات التحكم الآلي في عمليات التشغيل لتمكين الإدارة الفعالة والمستدامة.

ومن تلك المشروعات محطة بحر البقر لمعالجة المياه، مشروع تنمية جنوب الوادي – توشكي، المتحف المصري الكبير وفي الخارج هناك مشروعات بكلاٍ من الامارات والمانيا، أوروبا وإيطاليا وايرلندا وساحل العاج – مشروع تطوير ورفع كفاءة ميناء ابيدجان – إضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية تحت التنفيذ مثل حيــاه كـريمة، مشروع توشكى – Zone R&O، نيو دلتا، توسعة ميناء الإسكندرية، البنية التحتية والانشاءات الخدمية والإدارية والسكنية بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى تقديم أحدث تقنيات التنقل الكهربائي المستدام، من خلال خبرتها التي تمتد لعقد من الزمان في توزيع وإدارة الطاقة وتدعيمها بأحدث التقنيات في إنشاء وتركيب وصيانة البنية التحتية للشحن، حيث تعمل إيه بي بي على وضع الأسس لمستقبل تنقل أكثر ذكاءً وموثوقية وخالي من الانبعاثات، مع مراعاة تلبية احتياجات الجيل القادم من التنقل الأكثر ذكاءً.

كما أطلقت شركة “إيه بي بي” في شهر مارس من العام 2021، “حركة كفاءة الطاقة ” وهي مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتحفيز العمل من أجل الحدّ من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

هذا وقد حظي جناح الغرفة التجارية السويسرية بزيارة فخامة الرئيس اجنازيو كاسيس رئيس الفدرالية السويسرية لحضور فاعليات معرضSwisstech exhibition وبحضور ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر وممثلي ايه بي بي مصر لعرض تكنولوجيا إيه بي بي نحو بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية