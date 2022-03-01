بجلب «البخت» 4 ملايين مشاهدة بيومين.. «ويجز» فكر موسيقي متفرد أم موضة غنائية ستنتهي

جذبت أغنية «البخت» لمطرب الراب ويجز ، نحو 4 ملايين مشاهدة بعد يومين من نشرها بحسابه بيوتيوب، في معدلات مشاهدة لا تزال تزداد، وسط قاعدة جماهيرية معروفة له الآونة الأخيرة.

“المال”، استطلعت آراء معنيين، حول سبب انتشار أغاني الراب التي يطلقها ويجز وخاصة التفاعل مع «البخت» ، وبينما أرجعها شاعر غنائي، إلى “الفكر الموسيقي المتفرد” له ، اعتبرتها ناقدة “موضة وستنتهي”.

صلاح عطية: السوق الغنائي يتغير منذ فترة وويجز شخص ناجح جدا وله فكر موسيقي متفرد

علق الشاعر الغنائي صلاح عطية قال للمال إن الأغنية الجديدة التي غناها ويجز أثبت بها أنه يملك فكرا موسيقيا مختلفا وبعيدة عن فن الراب.

وأضاف أن الأغنية البخت تحاكي قصة شخص لم يستطع الوصول لحبيبته ونسيانها بعد انتهاء علاقته به لذلك قال جملة “سحرتني ولاسحرتلي”.

وأشار إلى أنه يكفي أن الاغنية حققت 4 مليون مشاهدة في يومين، وذلك يؤكد أن السوق الغنائي يتغير منذ فترة.

وقال إن “ويجز شخص ناجح جدا ، لذلك تعاقدت معه وكالة إعلان كبيرة لتقديم إعلان تلفزيوني مع الفنان أحمد مكي بنجوميته الكبيرة في أول ديو غنائي معه لأن ويجز أصبح يصل لقاعدة كبيرة من الشباب وليس مجرد شهرة فقط بل له فكرا موسيقا متفردا”.

مها متبولي : ويجز عبارة عن موضة غنائية وستنتهي في خلال عامين على أقصى تقدير

في المقابل قالت الناقدة مها متبولي للمال إن هناك فراغا فنيا كبيرا في الساحة الغنائية ولا توجد أغنيات ناجحة منذ فترة في السوق وأدى ذلك لتحقيق أغنيات مطربي الراب ويجز وغيرهم نجاحا كبيرا .

وأضافت أن المطربين الشعبيين كانوا ناجحين بدرجة كبيرة وكانت موجة أغاني المهرجانات والراب غير منتشرة مثل الضجة التي تحدثها في الساحة الموسيقية حاليا .

وأكدت أن ويجز عبارة عن موضة غنائية وستنتهي في خلال عامين على أقصى تقدير ، وأي نجاح يتحقق له حاليا لأن السوق أصبح فارغا تماما باستثناء عمرو دياب الذي لايزال يملك جمهورا كبيرا .