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بجاكيت أحمر وشعر غريب .. رامز جلال يبدأ الدعاية لبرنامج المقالب في رمضان (صورة)

برعاية هيئة الترفيه السعودية وتبثه إم بي سي مصر
المال - خاص 2:08 ص, الأثنين, 5 أبريل 21 2:08 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

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بدأ الفنان رامز جلال ، الأحد، في نشر البوستر الدعائي لبرنامج المقالب الذي يشتهر به سنويا في مارثوان شهر رمضان.

وغرد رامز جلال عبر حسابه بتويتر قائلا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر”.

وأضاف: “قريبا إن شاء الله رمضان 2021″، مدشنا هاشتاج #رامز_جلال.

ولم يكشف جلال عن اسم البرنامج، غير أن البوستر الدعائي أظهره يرتدي نظارة ويسفل للأسفل بشعر غريب وجاكيت أحمر وفانوس في يده، مع كتابة عبرة soon (قريبا).

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وبحسب البوستر، فإن هيئة الترفيه السعودية ترعى البرنامج ويبث عبر شاشة إم بي سي مصر.

رامز جلال في برنامج المقابل الجديد

ويعرف برنامج رامز جلال كل رمضان بمشاهدة مرتفعة، ويتسم بمقالب مختلفة ومثيرة وأحيانا مرعبة للضيوف الذين عادة يكونوا رموز مجتمع وأبرزهم لاعبو الكرة والفنانون.

وعقب نشر البوستر، تصدر هاشتاج يحمل اسم رامز جلال ترنيد تويتر.

وغرد جلال مجددا بالقول: “ماشاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أيدٍ مطوية، تريند رقم ١ على تويتر وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

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رامز جلال يتصدر تريند تويتر

وحرص عدد من نجوم الفن منهم مني زكي، على تهنئة الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب الجديد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقدم رامز جلال الأعوام الماضية سلسلة من برنامج المقالب مثل

رامز قلب الأسد في عام 2011.

رامز ثعلب الصحراء 2012 .

رامز عنخ آمون 2013 .

رامز قرش البحر 2014 .

رامز واكل الجو 2015.

رامز بيلعب بالنار 2016.

رامز تحت الأرض 2017.

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رامز تحت الصفر 2018.

رامز في الشلال 2019.

رامز مجنون رسمي 2020.

وواجه برنامج المقالب الذي يقدمه رامز محاولات عديدة لإيقافه لم تنجح خلال السنوات الماضية، وبات سنويا مادة للفكاهة والانتقاد والإشادة من شرائح واسعة.

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بقلم المال - خاص

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