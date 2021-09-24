لايف

بثينة بن كريديس : الدستور التونسي يجب أن ينقح والحريات يجب أن تدعم

الحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها
أحمد إسماعيل 6:56 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 6:56 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

انتقدت بثينة بن كريديس ، عضوة الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية التونسية ، دستور 2014 قائلة إن فيه “ضبابية”، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك “ثمة خلل في توزيع السلطات”، وأن “الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها”.

وأضافت في حوار مع إذاعة “موزاييك” المحلية عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد مؤخرا، أن “الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى”.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة

وأكدت بن كريديس أن بلادها تمر الآن في “مرحلة استثنائية” وليست في “نظام رئاسي”.

وتحدثت عن “البناء القاعدي” الذي عرفته بأنه “تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور آخر للسلطة التشريعية، فكرة البناء من الأسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة غدا.. الأرصاد: نشاط لحركة الرياح علي القاهرة وتسجل 30 للعظمي

عصام عميرة 6:58 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

مدير التعليم بجامعة الدول العربية تبحث إقامة مسابقة مهارات للشباب العربي

أماني العزازي 1:05 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر.. أمطار واضطراب في البحرين

دعاء محمود 1:37 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

«الصحة»: تسجيل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 31 حالة

المال - خاص 1:35 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:39 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

نساء قرية بالهند يحتفلن بحكم يجبر مغتصب على غسل وكي ملابسهن 6 أشهر

مصطفى الجُدي 11:29 م, الخميس, 23 سبتمبر 21