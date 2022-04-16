بثنائية مقابل هدف.. الأهلي يؤجل حسم تأهله لنصف النهائي أمام الرجاء إلى الدار البيضاء

نجح النادي الأهلي في تحقيق الانتصار على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي لُعبت على ستاد السلام. وفرط الأهلي في تحقيق انتصار عريض كاد أن…

نجح النادي الأهلي في تحقيق الانتصار على الرجاء المغربي بهدفين لهدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي لُعبت على ستاد السلام.

وفرط الأهلي في تحقيق انتصار عريض كاد أن يحسم تأهله إلى نصف النهائي بشكل كبير، لولا إهدار العديد من الفرص إلى جانب ركلة جزاء عن طريق عمرو السولية، جاءت في أحداث الشوط الثاني.

وتقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في الدار البيضاء في مركب محمد الخامس معقل الرجاء.

وشهدت المباراة وبالتحديد في الدقيقة 60 اشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء لمدافع الرجاء مروان الهدهودي، بعد تصديه للكرة التي كادت أن تدخل الشباك بيده، قبل أن يتألق أنس الزنيتي ويبعد كرة السولية ويمنع هدف ثالث للقلعة الحمراء.