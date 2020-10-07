رياضة

«بثلاثية نظيفة».. الأهلي يحقق ثاني انتصاراته على حساب إنبي تحت قيادة موسيماني

حقق النادي الأهلي ثاني انتصاراته على التوالي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، على حساب إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي…

إسلام مصطفى 10:11 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 10:11 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حقق النادي الأهلي ثاني انتصاراته على التوالي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، على حساب إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حسم لقب الدوري ولكنه مستمر في حصد المزيد من النقاط، ليرتفع رصيده إلى النقطة 85 بعد تحقيقه للانتصار رقم 27 هذا الموسم في الدوري، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في لقاء واحد فقط.

اقرأ أيضا  الأشعة تثبت إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الضامة

ثلاثية الأهلي اليوم جاءت عن طريق مروان محسن في الدقيقتين 3 و17، وأضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بصالح جمعة في محاولة لاستعادة مستواه قبل مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

الأهلي يعلن جاهزية الشيخ وأجاي لمواجهة إنبي في الدوري

إسلام مصطفى 1:01 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

الأشعة تثبت إصابة محمد الشناوي بشد في العضلة الضامة

إسلام مصطفى 12:42 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

صالح جمعة على رأس أول قائمة للأهلي تحت قيادة موسيماني لمواجهة المقاولون

إسلام مصطفى 10:25 م, السبت, 3 أكتوبر 20

موسيماني: أعلم بأن الفوز هو مطلب جماهير الأهلي دائمًا وأتمنى دعمهم

إسلام مصطفى 1:33 م, السبت, 3 أكتوبر 20

سيد عبدالحفيظ: موسيماني لديه تحد كبير ونسعى لتهيئة الأمور للتتويج بإفريقيا

إسلام مصطفى 1:28 م, السبت, 3 أكتوبر 20

موسيماني عن تدريب الأهلي: فريق يحظى باحترام كبير في القارة الإفريقية

إسلام مصطفى 1:23 م, السبت, 3 أكتوبر 20