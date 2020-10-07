«بثلاثية نظيفة».. الأهلي يحقق ثاني انتصاراته على حساب إنبي تحت قيادة موسيماني

حقق النادي الأهلي ثاني انتصاراته على التوالي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، على حساب إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي…

حقق النادي الأهلي ثاني انتصاراته على التوالي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، على حساب إنبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حسم لقب الدوري ولكنه مستمر في حصد المزيد من النقاط، ليرتفع رصيده إلى النقطة 85 بعد تحقيقه للانتصار رقم 27 هذا الموسم في الدوري، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في لقاء واحد فقط.

ثلاثية الأهلي اليوم جاءت عن طريق مروان محسن في الدقيقتين 3 و17، وأضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثالث في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بصالح جمعة في محاولة لاستعادة مستواه قبل مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.